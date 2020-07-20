滴滴拼车更名为“青菜拼车”：5折起且堵车不加价

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滴滴拼车今天宣布更名为“青菜拼车”，采用全新品牌标识。在滴滴 App 的导航栏中，“拼车”页面也发生了相应的变化。





据悉，青菜拼车主打卖点有三：





5 折起，堵车不加价

准时保，超时立减

超安全





其中，“准时保”是全新上线的一项功能，承诺最晚到达时间，每超时 3 分钟立减 1 元。





此前有消息称滴滴将拆分拼车事业部进行独立运营。对此，滴滴向媒体表示，此次升级是推出新拼车品牌，拼车业务仍是滴滴网约车业务的一部分。





去年 11 月 29 日，滴滴发布新拼车产品，拼车获得单独导航页面。滴滴拼车是在快车基础上的衍生产品，由快车司机和快车车辆提供服务，系统将路线相近的乘客进行匹配，共享座位，从而分担车费。





滴滴平台数据显示，截至 2019 年末，自拼车上线以来累计有 29 亿人次使用过拼车。









编辑于 2020-07-20 16:06:36