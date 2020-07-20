真人动画电影《刺猬索尼克》定档7月31日

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今天是电影院复工的第一天，目前各地不少影院都上架了一些旧的影片。当然新片也会陆续官宣定档日期，今天由派拉蒙影片公司出品、改编自全球知名游戏的好莱坞真人动画电影《刺猬索尼克》正式定档 7 月 31 日上映。





《刺猬索尼克》全新曝光的定档海报呈现出“酷盖VS反派”的红蓝大战，刺猬索尼克自带蓝光酷炫现身，正面对刚反派蛋头博士。





虽然该片一开始并不顺利，除了一开始确定的索尼克形象遭到广泛抨击之外（后来改变了造型），在国内也遭遇了跳票，不过其在海外上映后的表现还是相当不错。





《刺猬索尼克》于北美 2 月 14 日上映，以首周末 5800 万美元的成绩成功登顶北美票房榜，且后劲十足，最终狂揽 1.46 亿美元票房，不仅打破《大侦探皮卡丘》去年创造的游戏改编电影北美开画纪录，更是一举刷新了游戏改编类电影的北美票房纪录，目前位居 2020 年全球新片票房总榜第二名。



