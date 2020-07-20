支付宝开放宠物鼻纹识别技术：接受猫狗两类投保

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今天，支付宝保险平台宣布开放宠物鼻纹识别技术，并联合大地保险、众安保险将这一技术第一次应用于宠物保险。





据悉，这款“宠物险”目前可接受猫、狗两大类宠物投保。投保时，支付宝保险平台根据鼻纹信息为宠物建立专属电子档案，理赔时，刷鼻纹核实宠物身份就可一键完成理赔。





宠物鼻纹识别技术的识别成功率超过 99%，未来还有望运用于城市宠物管理、宠物走失等场景。支付宝支付宝保险平台目前服务 5 亿保民，这也是平台第一次上线针对人类以外的医疗险产品。





为了减轻宠物主人的经济压力，支付宝的“宠物险”针对 3 个月-10 周岁的宠物狗、猫，推出不同保额的三个版本。以年缴保费 399 元为例，一年累计最高可报销 1 万元医疗费，宠物门诊看病均可报销，不限病种且可以多次赔付。





由于宠物身份证不普及，国内宠物险覆盖率不到 1%。



