支付宝开放宠物鼻纹识别技术：接受猫狗两类投保

乔纳森森森 发表于: 07-20 12:14:49
来自 威锋网页版
1853
7
只看作者
有望运用于城市宠物管理、宠物走失等场景。

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)



今天，支付宝保险平台宣布开放宠物鼻纹识别技术，并联合大地保险、众安保险将这一技术第一次应用于宠物保险。

image

据悉，这款“宠物险”目前可接受猫、狗两大类宠物投保。投保时，支付宝保险平台根据鼻纹信息为宠物建立专属电子档案，理赔时，刷鼻纹核实宠物身份就可一键完成理赔。


宠物鼻纹识别技术的识别成功率超过 99%，未来还有望运用于城市宠物管理、宠物走失等场景。支付宝支付宝保险平台目前服务 5 亿保民，这也是平台第一次上线针对人类以外的医疗险产品。

image

为了减轻宠物主人的经济压力，支付宝的“宠物险”针对 3 个月-10 周岁的宠物狗、猫，推出不同保额的三个版本。以年缴保费 399 元为例，一年累计最高可报销 1 万元医疗费，宠物门诊看病均可报销，不限病种且可以多次赔付。


由于宠物身份证不普及，国内宠物险覆盖率不到 1%。


全部回复(7)
只看作者
正序查看 倒序查看
潼潼的保护伞
沙发

厉害了

7小时前
来自 iPhone X
lkybarry
板凳

棒棒的,好事

5小时前
来自 iPhone XS Max
poilkk
地板
农村养土狗的可以了，被盗后能赔付多少？
4小时前
来自 威锋网页版
查看3条回复
wind74536
4 楼
引用 @poilkk 的回复
农村养土狗的可以了，被盗后能赔付多少？
你觉得土狗会每只都上保险？
3小时前
来自 威锋网页版
poilkk
5 楼
引用 @wind74536 的回复
你觉得土狗会每只都上保险？
看赔付多少了
3小时前
来自 威锋网页版
水果电脑
6 楼

我家的屎壳郎什么时候可以给出个保险？我想先买个50年。

3小时前
来自 iPhone XS Max
Listerian
7 楼
引用 @poilkk 的回复
农村养土狗的可以了，被盗后能赔付多少？

50不能再多了

1小时前
来自 iPhone SE