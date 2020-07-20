爆料者称iPhone 12全系将会取消2.5D玻璃设计

乔纳森森森 发表于: 07-20 11:43:48
来自 威锋网页版
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改用方正的直屏的话，你觉得怎样？

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在 iPhone X 发布后，iPhone 的外形基本上就没有更新过，对于消费者来说，外观设计的更迭无疑是感知最强烈的。

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在今年的新 iPhone 中，设计很可能会出现变化了。从此前的爆料来看，今年的 iPhone 将会回归类似于 iPhone 4 的方正设计，又或者是更加接近目前 iPad Pro 的中框设计。

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爆料者“Apple Lab”近日发布推文称，iPhone 12 所有型号都将采用纯平面玻璃设计，也就是取消 2.5D 弧形玻璃。目前除苹果外，大部分厂商的旗舰手机都会提供一款或多款采用曲面屏或“瀑布屏”设计的机型。


业内普遍认为，今年苹果将推出四款 iPhone 12 机型，包括一款 5.4 英寸（iPhone 12）、两款 6.1 英寸（iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro）以及一款 6.7 英寸机型（iPhone 12 Pro Max）。


对于用户来说，你是更喜欢纯直屏的设计，还是带有弧度的设计呢？


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edisonye
沙发

举双手赞成取消

7小时前
来自 iPhone XS Max
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一只笨鸟
板凳
什么时候回到3GS设计~~~
7小时前
来自 威锋网页版
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泠刈紫微
地板
还是浴霸，什么时候能回归不是凸起的摄像头/
7小时前
来自 威锋网页版
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手机锋友h63478h
4 楼
引用 @edisonye 的回复

举双手赞成取消

赞成

7小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
微信q4rrhsz
5 楼

不建议取消，边缘挂手

7小时前
来自 iPhone XR
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su47
6 楼
当初为了颜值，苹果用了2.5D，三星上了曲面屏，结果把国内厂商都带歪了，限制苹果和三星都改回直面屏了，国产居然玩起了瀑布屏，根本不好用
7小时前
来自 威锋网页版
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CORSAIRZHANG
7 楼

iPhone12变成纯平面玻璃是为了设计上的同构关系，边框是直边的 所以屏幕也要改成平的。直角对直角，平面对平面。之前2.5D玻璃是为了对应弧形沿的边框，好让iPhone的正反面型完全对称，截面边缘形成一个完美的半圆弧形。

7小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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W_ing
8 楼

贴膜不怕白边了

7小时前
来自 iPhone 11 Pro
gallous99
9 楼

👍🏻👍🏻👍🏻👏🏻👏🏻👏🏻

7小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
gzdengh
10 楼
2.5D, 刘海全面屏这类设计都是丑人多作怪, 无非就是设计上技术上没办法突破, 但又非要搞些特点出来.
7小时前
来自 威锋网页版
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