爆料者称iPhone 12全系将会取消2.5D玻璃设计

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









在 iPhone X 发布后，iPhone 的外形基本上就没有更新过，对于消费者来说，外观设计的更迭无疑是感知最强烈的。





在今年的新 iPhone 中，设计很可能会出现变化了。从此前的爆料来看，今年的 iPhone 将会回归类似于 iPhone 4 的方正设计，又或者是更加接近目前 iPad Pro 的中框设计。





爆料者“Apple Lab”近日发布推文称，iPhone 12 所有型号都将采用纯平面玻璃设计，也就是取消 2.5D 弧形玻璃。目前除苹果外，大部分厂商的旗舰手机都会提供一款或多款采用曲面屏或“瀑布屏”设计的机型。





业内普遍认为，今年苹果将推出四款 iPhone 12 机型，包括一款 5.4 英寸（iPhone 12）、两款 6.1 英寸（iPhone 12 Max、iPhone 12 Pro）以及一款 6.7 英寸机型（iPhone 12 Pro Max）。





对于用户来说，你是更喜欢纯直屏的设计，还是带有弧度的设计呢？



