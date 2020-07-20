三星Galaxy Z Fold 2疑似官宣：8月5日发布

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









大约一周前，有消息指出 Galaxy Z Fold 2 不会在 8 月 5 日的 Galaxy Unpacked 活动中发布。几天后，屏幕行业分析师 Ross Young 在推特上说，他的消息来源指出 Fold 2 仍会在 8 月 5 日发布，尽管要等到 10 月才会上市。





三星今天为 8 月 5 日的 Galaxy Unpacked 活动发布了一个新的预告片，预告了 Galaxy Z Fold 2 的发布。





12 秒钟的视频演示了青铜色蝴蝶状的物体。如果没记错的话，Galaxy Fold 的墙纸就是蝴蝶，因此暗示了这是其新一代可折叠设备的预告片。





根据此前消息，Galaxy Z Fold 2 将配备 7.59 英寸可折叠的 AMOLED 屏幕，刷新率为 120Hz，分辨率为 2213 x 1689。外部显示屏则是 6.23 英寸的屏幕。这款手机将搭载 Snapdragon 865 Plus 芯片，具有高达 12GB 的 RAM 和 512GB 的存储空间。它还具有 6400 万像素的三摄组合和 4365mAh 的电池。





除了 Galaxy Z Fold 2，三星还将发布 Galaxy Note20 系列，Galaxy Z Flip 5G 和耳机 Galaxy Buds Live。



