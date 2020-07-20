苹果正在扩大Apple Card信用咨询机构的数量

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据外媒报道，Apple Card 的用户报告称，苹果正在扩大向其报告的信用咨询机构的数量，并声称苹果的信用卡已开始出现在 Experian 生成的信用报告中。





到目前为止，苹果对消费者余额的报告仅限于一个征信机构 TransUnion，而对 Experian 和 Equifax 都没有进行报告。尽管这种情况已经持续了几个月，但现在看来正在向更多机构进行报告。





Apple Card 用户的一封电子邮件表明，他们发现了Experian信用报告所做的一项更改，该更改在 7 月 19 日检查报告时出现。





去年 10 月份，关于 Apple Card 信用报告做法的讨论愈演愈烈，当时有报道称苹果正在向其他机构推出报告。然而，苹果公司内部一位未被授权代表公司发言的消息人士向 AppleInsider 告知，该报道 “并不准确”，报告机制已经有效完成。





虽然信用卡公司通常会向信用参考机构提供报告，但除了向信用卡公司所依赖的系统提供数据外，并没有要求这样做。12 月，Apple Card 的合作伙伴高盛公司证实，它向 TransUnion 公司汇报，这是苹果公司有关该信用卡的支持文件内提到的一家信用机构，但似乎没有提到其他主要机构。目前还不清楚是否与 Equifax 进行了同样的报告。





该报告可能会对客户的信用评分产生影响，因为这实际上是在客户可能已经拥有的名单中增加了一个额外的债权人。客户使用 Apple Card 的历史记录，比如支付和使用的数量以及账户的年龄，很可能会迫使 Experian 对用户的评分做出改变，不过根据不同的情况，这可能是一个积极或消极的影响。