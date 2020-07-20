早高FENG：《微软飞行模拟器》配置公布/美团发布上半年骑手就业报告

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▎《微软飞行模拟器》配置公布





《微软飞行模拟器》8 月 18 日登陆 PC，近日官方公布了系统要求。根据微软官方提供的规格清单，AMD 平台的最低规格为 Ryzen 3 1200 处理器，Radeon RX 570 显卡，2GB 的虚拟内存，8GB 的内存，150GB 的机械硬盘以及 5Mbps 的带宽。而想要运行该游戏的理想配置是，Ryzen 7 2700X 或者英特尔 i7-9800X 处理器，Radeon Vll 或者 NVIDIA RTX 2080 显卡，8GB 的虚拟内存，32GB 的内存，150GB 的固态硬盘以及 50Mbps 的带宽。









▎Surface Duo 将不提供 3.5mm 耳机接口





据 Windows Latest 报道，微软 Surface Duo 将没有 3.5mm 耳机接口。Windows Latest 指出，微软 Surface Duo 早期原型机没有 3.5mm 耳机接口，因此在量产机中加入这一接口的可能性不大。考虑到 Surface Pro X 也没有 3.5mm 耳机接口，微软 Surface Duo 似乎也有意取消该接口。核心配置上，Surface Duo 搭载高通骁龙 855 旗舰平台，配备 6GB 内存，提供 64GB、128GB、256GB 三种存储版本。





▎美团发布上半年骑手就业报告





报告显示，2020 年上半年，美团平台上的有单骑手数达到 295.2 万人，同比增长 16.4%，整体就业数呈现“V型”复苏态势。尽管受疫情影响，仍有近五成骑手每月可获得 4000 元以上收入。上半年，平台上58%的骑手通过骑手工作实现本省就业；其中河南、山西、江西、黑龙江、广西、安徽、甘肃七个省份的本省就业比例最高，均超过 90%。90 后骑手占据近半壁江山，成为骑手主力，其中大专及以上学历骑手占比达 24.7%（包括网络大学、电大等成人继续教育学历）。





▎特斯拉推出 Model Y 租赁服务





据外媒报道，为了增加电动 SUV 的需求，特斯拉已经在美国推出了 Model Y 租赁服务。对于特斯拉来说，Model Y 的租赁服务推出得很快。对于 Model 3，特斯拉直到 2019 年 8 月才推出租赁服务—在新车开始生产两年后。租赁服务受到高端汽车买家的欢迎，他们希望经常升级，而不用担心转售价值。美国的客户现在可以租赁 Model Y 汽车，每月租金 499 美元起，约为 3488 元。



