疫情在家头发渐长：你可能需要这款理发机器人

乔纳森森森 发表于: 07-19 23:27:39
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居家Tony老师？

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在疫情较为严峻的时期，想必许多朋友都是待在家中，然而由于理发店也不能营业，头发也就越来越长。

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YouTube 视频博主 Shane Wighton 也面临着同样的烦恼，不过近日他却想到了一个新奇的办法-开发一款理发机器人。在使用理发机器人之前自然需要大量的测试，要不一个不小心，脑袋可能都会没有，就像这样：

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Wighton 花了大量的时间去解决机器人出现的一系列问题，最后剪出了一个还算不错的发型。有意思的是，这款机器人还能和你聊天，颇有点 Tony 老师的味道。

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Wighton 介绍称，这个剪头发用的机器人头部总共三个伺服装置：一个类似于人的手指，用来夹住要剪的头发；一个用来控制剪刀移动；最后一个用来操作剪刀剪头发。

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虽然比较费时，但做出这样一款机器人还是成就感满满的。


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leo0306
沙发

能剪金將軍的髮型嗎？

昨天 23:46
来自 iPhone 8 Plus
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周杰伦　
板凳
引用 @leo0306 的回复

能剪金將軍的髮型嗎？

恩恩的发型只有恩恩家族才能驾驭

5小时前
来自 iPhone XR
仿佛就充着电
地板

怕它把头剪下来

4小时前
来自 iPhone XR