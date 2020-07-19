疫情在家头发渐长：你可能需要这款理发机器人

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









在疫情较为严峻的时期，想必许多朋友都是待在家中，然而由于理发店也不能营业，头发也就越来越长。





YouTube 视频博主 Shane Wighton 也面临着同样的烦恼，不过近日他却想到了一个新奇的办法-开发一款理发机器人。在使用理发机器人之前自然需要大量的测试，要不一个不小心，脑袋可能都会没有，就像这样：









Wighton 花了大量的时间去解决机器人出现的一系列问题，最后剪出了一个还算不错的发型。有意思的是，这款机器人还能和你聊天，颇有点 Tony 老师的味道。





Wighton 介绍称，这个剪头发用的机器人头部总共三个伺服装置：一个类似于人的手指，用来夹住要剪的头发；一个用来控制剪刀移动；最后一个用来操作剪刀剪头发。





虽然比较费时，但做出这样一款机器人还是成就感满满的。



