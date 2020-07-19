Pixel 4 XL用户报告后盖脱落：疑为电池鼓起

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Google 的硬件产品一直存在某些问题。即使在制造 Pixel 系列大约 5 年之后，该公司在质量控制上似乎仍然落后。近日，许多 Pixel 4 XL 用户报告该机型玻璃后盖面板出现脱落。





Google Pixel 4 和 Pixel 4 XL 是 2019 年发布的最受欢迎的旗舰智能手机之一，不过这两款设备因电池性能差和各种软件问题而饱受争议。现在不少 Pixel 4 XL 的用户指出，自设备上市以来，此问题就出现在设备上，但是，直到现在它才开始受到关注。





一位用户表示，他们认为问题出在电池鼓起上。一家 Pixel 维修中心的工作人员表示， 这是由于电池鼓包对玻璃后盖施加推力致其翘起，这一情况仅在 Pixel 4 XL 上出现了，Pixel 4 则没有出现类似问题。





尽管大多数用户在向 Google 投诉后已获得了更换的资格，但 Google 尚未正式承认问题的真正原因。



