苹果首款ARM Mac或采用12核处理器设计

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苹果已经在今年的 WWDC 上宣布过渡到 Apple Silicon 自家处理器，作为 Mac 向前迈进的一大步，外界对于苹果首款采用自家处理器的 Mac 无疑是格外关注。





日前据推特名为 Apple RUMORs 的爆料者透露，第一款 ARM 架构的 Mac 将会采用 12 核心处理器，需要注意的是，苹果自家的处理器分为性能核心和效率核心，目前我们不知道这款 ARM 处理器的配置会是什么结构。





不过，之前有报道提到，12 核芯片组将拥有 8 个性能核心，以及 4 个效率核心，预计首款搭载这款硬件的产品是 13 英寸的 MacBook Pro，也有消息称可能是新款的 MacBook Air。





以运行在基于 ARM 的 Mac mini 中的 A12Z 仿生为例，即使芯片组通过苹果的翻译层 Rosetta 2 运行应用程序导致性能下降，它也击败了运行在 Surface Pro X 中的 SoC。



