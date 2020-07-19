苹果首款ARM Mac或采用12核处理器设计

乔纳森森森 发表于: 07-19 21:56:32
来自 威锋网页版
1783
14
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首款产品可能是13英寸MBP。

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苹果已经在今年的 WWDC 上宣布过渡到 Apple Silicon 自家处理器，作为 Mac 向前迈进的一大步，外界对于苹果首款采用自家处理器的 Mac 无疑是格外关注。

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日前据推特名为 Apple RUMORs 的爆料者透露，第一款 ARM 架构的 Mac 将会采用 12 核心处理器，需要注意的是，苹果自家的处理器分为性能核心和效率核心，目前我们不知道这款 ARM 处理器的配置会是什么结构。


不过，之前有报道提到，12 核芯片组将拥有 8 个性能核心，以及 4 个效率核心，预计首款搭载这款硬件的产品是 13 英寸的 MacBook Pro，也有消息称可能是新款的 MacBook Air。

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以运行在基于 ARM 的 Mac mini 中的 A12Z 仿生为例，即使芯片组通过苹果的翻译层 Rosetta 2 运行应用程序导致性能下降，它也击败了运行在 Surface Pro X 中的 SoC。


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手机锋友eycr7uz
沙发

等等等

昨天 22:02
来自 iPhone X
水之北
板凳

12C12T吗？看着不错

昨天 22:02
来自 iPhone XS
gzsdome
地板

多年前我都说了，surface蓝图是mac 10年内的目标，包括软件的适配，折叠屏和柔性屏的玩法等等。

昨天 22:09
来自 iPhone XS Max
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SUB_MIST
4 楼
打破终端间的壁垒，再加上未来更可靠的云服务，还是很期待的
昨天 22:21
来自 威锋网页版
失败的大思想者
5 楼
引用 @gzsdome 的回复

多年前我都说了，surface蓝图是mac 10年内的目标，包括软件的适配，折叠屏和柔性屏的玩法等等。

又在吹苏菲了，我同事就有一台，简直垃圾得不要不要的，看看苏菲那可怜的销量吧！能兼容苏菲的软件远不如iPad！微软出坨屎在有些人看来都是香！乔布斯曾经就过微软的产品顶多算个二流货色，看看近些年微软跟风苹果了多少东西，苹果出iPod，微软出zune，估计你连zune你都不知道吧！它卖得太烂了！苹果出iPhone，微软就改进它的Windows Photo系统，苹果全球开Apple Store，微软也开自己的直营店，现在直营店都快关完了，苹果出iPad，微软也跟着出苏菲，这些都很烂，市场证明在那！等等，欢迎锋友来补充

昨天 22:29
来自 iPhone X
hccfg
6 楼

其实arm架构放电脑上相对手机来说不用过多考虑功耗发热问题堆性能说不定真的可以

昨天 22:40
来自 iPhone 11
心随恋
7 楼

你始终要坚信一点，那就是arm无论再怎么发展始终无法匹敌intel和amd的x86 x64处理器的性能的，架构不一样

昨天 22:44
来自 iPhone 8 Plus
查看3条回复
55517436
8 楼
引用 @gzsdome 的回复

多年前我都说了，surface蓝图是mac 10年内的目标，包括软件的适配，折叠屏和柔性屏的玩法等等。

上次喷过你一次了，这会儿又出来吹nb来了

昨天 22:53
来自 iPhone 11 Pro Max
一网住情深
9 楼
ARM终究要统一X64江湖
昨天 22:54
来自 威锋网页版
55517436
10 楼
引用 @失败的大思想者 的回复

又在吹苏菲了，我同事就有一台，简直垃圾得不要不要的，看看苏菲那可怜的销量吧！能兼容苏菲的软件远不如iPad！微软出坨屎在有些人看来都是香！乔布斯曾经就过微软的产品顶多算个二流货色，看看近些年微软跟风苹果了多少东西，苹果出iPod，微软出zune，估计你连zune你都不知道吧！它卖得太烂了！苹果出iPhone，微软就改进它的Windows Photo系统，苹果全球开Apple Store，微软也开自己的直营店，现在直营店都快关完了，苹果出iPad，微软也跟着出苏菲，这些都很烂，市场证明在那！等等，欢迎锋友来补充

微软最烂的其实是自己的民用云服务，稀烂无比

昨天 22:56
来自 iPhone 11 Pro Max