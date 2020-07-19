再会乔纳森：目前正在培养新一代的艺术和创意人才

乔纳森森森 发表于: 07-19 21:13:22
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此前被任命为皇家艺术学院的校长。

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自从离开以后，苹果前首席设计官乔纳森·艾维似乎就远离了我们的视野。近日据外媒报道，久未露面的乔纳森正在帮助培养新一代的艺术和创意人才。

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2017 年，乔纳森被任命为皇家艺术学院 (RCA)的校长，这是一所著名的伦敦艺术和设计院校。其校友包括画家大卫-霍克尼(David Hockney)、建筑师托马斯-希瑟威克(Thomas Heatherwick)以及设计师和工程师詹姆斯-戴森(James Dyson)。


本周，RCA 首次在网上推出了 2020 年的毕业生秀，包括由乔纳森策划的系列。毕业生秀早应该展出，只是由于新冠的影响，才推迟到了现在。以下为部分毕业生的作品：

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乔纳森曾参与设计了 iPod，iMac，iPhone，iPad 等众多苹果产品。乔布斯曾经将他视为“在苹果公司的精神伙伴”。2019 年 11 月 28 日，苹果公司官网管理层介绍页中删除原苹果首席设计官乔纳森的个人信息，他从苹果公司正式离职。


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失败的大思想者
沙发
你已经不在苹果，只希望iOS之父斯科特能再次回苹果，重新带回拟物风格
1小时前
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ZHU爺
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（纯个人观点，勿喷）

个人觉得艺术这种东西真的是八分靠天赋，一分靠导师的点拨，还有一分就是你是否会被发掘的机遇。为什么会有这么多派设计语言，个人认为审美这种抽象的东西是与生俱来的。不可能我告诉你这样设计是好看的，你就这样设计，这只能代表“我”的审美。好的设计是让人眼前一亮，非同寻常且超乎寻常，这不是任何一个人可以传授的，完全靠个人主观去发掘。

39分钟前
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╭季小新灬乄
地板
引用 @ZHU爺 的回复

（纯个人观点，勿喷）

个人觉得艺术这种东西真的是八分靠天赋，一分靠导师的点拨，还有一分就是你是否会被发掘的机遇。为什么会有这么多派设计语言，个人认为审美这种抽象的东西是与生俱来的。不可能我告诉你这样设计是好看的，你就这样设计，这只能代表“我”的审美。好的设计是让人眼前一亮，非同寻常且超乎寻常，这不是任何一个人可以传授的，完全靠个人主观去发掘。

千里马常有，而伯乐不常有。

27分钟前
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引用 @失败的大思想者 的回复
你已经不在苹果，只希望iOS之父斯科特能再次回苹果，重新带回拟物风格

我希望你家里挂的是上弦的钟

刚刚
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