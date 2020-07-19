再会乔纳森：目前正在培养新一代的艺术和创意人才

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自从离开以后，苹果前首席设计官乔纳森·艾维似乎就远离了我们的视野。近日据外媒报道，久未露面的乔纳森正在帮助培养新一代的艺术和创意人才。





2017 年，乔纳森被任命为皇家艺术学院 (RCA)的校长，这是一所著名的伦敦艺术和设计院校。其校友包括画家大卫-霍克尼(David Hockney)、建筑师托马斯-希瑟威克(Thomas Heatherwick)以及设计师和工程师詹姆斯-戴森(James Dyson)。





本周，RCA 首次在网上推出了 2020 年的毕业生秀，包括由乔纳森策划的系列。毕业生秀早应该展出，只是由于新冠的影响，才推迟到了现在。以下为部分毕业生的作品：





乔纳森曾参与设计了 iPod，iMac，iPhone，iPad 等众多苹果产品。乔布斯曾经将他视为“在苹果公司的精神伙伴”。2019 年 11 月 28 日，苹果公司官网管理层介绍页中删除原苹果首席设计官乔纳森的个人信息，他从苹果公司正式离职。



