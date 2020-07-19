京东方QLED技术取得重大突破：500ppi+114％NTSC色域

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









京东方是国内最大的显示器制造商之一，近日该公司宣布他们在 QLED 技术上取得了突破。京东方表示，已经成功生产出分辨率为 500ppi 和 114％NTSC 色域的面板。





据悉，京东方高分辨率 QLED 突破了传统蒸镀与喷墨打印制程对分辨率的限制，使 QLED 器件的像素密度达到新高度，拓展了 QLED 在中小尺寸高端显示产品市场的应用。





AMOLED 显示器被认为是出色的产品。这是一种带 TFT（薄膜晶体管）的 OLED 面板，可以更好地控制光源。此类显示器可在高级智能手机，笔记本电脑，电视等设备上找到。





在过去的几年中，显示器制造商正在加大对新型面板 QLED（量子点发光二极管）的投资。几个月前，三星 Display 甚至正式宣布要在 2020 年底前退出 LCD 业务，从而将重点更多地放在 QLED 上，甚至计划为这项技术投资上百亿美元。





当全球最大的 OLED 制造商对 QLED 极为看重时，为什么其他公司会错过呢？因此，像京东方这样的公司一直在研究相关的技术。





现在，这家显示器制造商首次实现了制造具有更高像素密度和色域的 QLED 面板。因此，对于公司来说确实是一个突破。



