Google或在8月开始推出类AirDrop共享功能

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据外媒报道，似乎 Google 即将完成其类 AirDrop 文件共享方案的最后测试。从 8 月开始，所有当前运行 Android 6 及更高版本的 Android 用户都可以无缝获得对该功能的支持。





Google 的这一功能名为“Nearby Share”，最低操作系统版本要求与 Google 先前就 Beta 测试共享的内容一致。后者仍在某些符合条件的设备上进行，只需要选择加入 Google Play 服务的 Beta 版即可。





在相关消息中，Google 显然已计划将其新的快速共享功能的支持也引入到其他平台，包括 Windows，ChromeOS，macOS 和 Linux。实际上，该功能的早期版本已经被添加到某些 Linux 的存储库中。因此，在这方面 Google 也正在取得进展。





“Nearby Share”的权限和入口将由设置菜单控制，并与手机的联系人列表紧密关联。前提是，只要您有一个特定的联系人作为联系人，并且他们的设备足够近，则使用该设备发送和接收文件将只需要一键操作。似乎像 AirDrop 一样，它在后台依赖于蓝牙和Wi-Fi，前者建立连接，后者实际上通过其更高的带宽来传输数据。





至于该功能何时官宣到来，让我们拭目以待吧。



