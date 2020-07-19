Google或在8月开始推出类AirDrop共享功能

乔纳森森森 发表于: 07-19 15:24:37
来自 威锋网页版
1052
5
只看作者
支持Android 6及更高版本的设备。

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)



据外媒报道，似乎 Google 即将完成其类 AirDrop 文件共享方案的最后测试。从 8 月开始，所有当前运行 Android 6 及更高版本的 Android 用户都可以无缝获得对该功能的支持。

image

Google 的这一功能名为“Nearby Share”，最低操作系统版本要求与 Google 先前就 Beta 测试共享的内容一致。后者仍在某些符合条件的设备上进行，只需要选择加入 Google Play 服务的 Beta 版即可。


在相关消息中，Google 显然已计划将其新的快速共享功能的支持也引入到其他平台，包括 Windows，ChromeOS，macOS 和 Linux。实际上，该功能的早期版本已经被添加到某些 Linux 的存储库中。因此，在这方面 Google 也正在取得进展。

image

“Nearby Share”的权限和入口将由设置菜单控制，并与手机的联系人列表紧密关联。前提是，只要您有一个特定的联系人作为联系人，并且他们的设备足够近，则使用该设备发送和接收文件将只需要一键操作。似乎像 AirDrop 一样，它在后台依赖于蓝牙和Wi-Fi，前者建立连接，后者实际上通过其更高的带宽来传输数据。


至于该功能何时官宣到来，让我们拭目以待吧。


全部回复(5)
只看作者
正序查看 倒序查看
不磨叽
沙发

什么时候ios和安卓的文件能够这样互传才是真正巨大的进步

7小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
decayedapple
板凳

叫air share会很形象

6小时前
来自 iPhone XS Max
jasonzzb
地板
这么一来，就iOS <-> Android, iOS <->Windows 不能互传了。。怎么感觉iOS突然就变成了弱势。
6小时前
来自 威锋网页版
poilkk
4 楼

在中国又不能用，人家不让中国用

4小时前
来自 iPhone XS Max
为什么我这么帅
5 楼

反正我用苹果

4小时前
来自 iPhone XR