台积电3nm芯片明年风险生产：用于A16芯片

乔纳森森森 发表于: 07-19 12:20:50
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感觉好遥远，其实也很快了。

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据外媒 PhoneArena 报道，代工厂台积电将为苹果和华为交付其最先进的芯片组，分别为 A14 仿生和海思麒麟 1020。两者都将使用台积电的 5nm 工艺制造，这意味着芯片内部的晶体管数量将增加约 77％。这使得这些芯片比 7nm 芯片更强大、更节能。

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通常，芯片内的晶体管越多，功率和能效就越高。除了 5nm 之外，报道称台积电还在展望更加先进的 3nm 制程模式。据悉，台积电代工厂计划明年在 3nm 工艺节点上开始风险生产。这些是代工厂生产的芯片，制造商愿意购买它们而无需通过标准测试程序。


台积电表示，其 3nm 芯片的性能将提高 10%至 15%，能源效率提高 20%至 25%。今天的报告提到，苹果的 A16 芯片（将于 2022 年发货）将使用 3nm 工艺制造，用于未来 iPhone 的机型。

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最初，台积电计划将 3nm 工艺使用 GAA 环绕栅晶体管替代 FinFET 晶体管。但根据经济日报报道，台积电在 2nm 研发上取得了重大突破，已找到路径，将切入 GAA。最终，台积电 3nm 芯片还将使用 FinFET 晶体管。


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麦香猪柳蛋
沙发

苹果拯救世界！

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Fatelam945
板凳

这是海思的最后一次台积电代工生产了……以后得自己做咯……

2小时前
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你也有今天呐
地板

好家伙这a14都没出 就开始写a16的文了？？？

2小时前
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小丁12345
4 楼

-1nm芯片啥时候量产？

2小时前
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abura
5 楼
引用 @小丁12345 的回复

-1nm芯片啥时候量产？

3nm 2nm 1.6nm 1.2nm 1nm 0.8nm 0.6nm 0.4nm 0.2nm 0.18nm .....光是这些就要经历20年的演进, 所以活久一点吧，你会等到的!
2小时前
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手机锋友de2hjch
6 楼

从5到3应该能够克服，但是在到1nm，就要时间和大量的人工研发了，已经快突破极限了。

1小时前
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yhj999
7 楼
这样下去会不会有0.1nm 0.001nm 0.0001nm .
1小时前
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yhj999
8 楼
5年内能否看到突破1nm工艺，比如0.8nm，0.1nm这种。
1小时前
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mengmaimai
9 楼

出就买 不需要宣传了 退下吧

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
abura
10 楼
3nm/2022 , 2nm/2024 , 1.6nm/2026 , 1.2nm/2028 , 1nm/2030 , 0.8nm/2032 , 0.6nm/2034 , 0.4nm/2036 , 0.2nm/2038 , 0.18nm/2040
53分钟前
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