红魔5S确认将配备UFS 3.1存储和LPDDR5 RAM

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日前，努比亚品牌总裁倪飞爆料该公司今年的第三款电竞手机红魔5S 即将到来。近日他再次爆料，曝光了该手机使用的 RAM 和存储类型。





努比亚于今年早些时候推出了红魔5G，这是全球首款具有 144Hz 刷新率 AMOLED 屏的智能手机，这款手机还配有 LPDDR5 RAM 和 UFS 3.0 存储。





从曝光的图片来看，即将推出的红魔5S 已被证实具有更快的 UFS 3.1 存储功能，并且还将保留 LPDDR5 RAM。该手机还将具有“Magic Write”功能，这是一项获得专利的专有读写优化技术，据闻可以“提供持久的性能”。





除此之外，该设备还被证实会搭载新发布的支持3.1GHz 频率的骁龙 865 Plus。而期待已久的华硕ROG Phone 3 和联想拯救者电竞手机也将配备相同的处理器。





倪飞最近被任命为中兴通讯移动设备总裁，此外还担任努比亚品牌总裁。即将面世的红魔5S 将是努比亚在他的双重领导下诞生的第一款智能手机。



