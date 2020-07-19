HoloLens 2正式上架微软商城：售价2万7

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微软的 HoloLens 2 是一款混合现实头戴设备，在第一代型号推出三年后于 2019 年 2 月发布。去年发布时，这款产品只出售给公司和企业。现在，这款产品终于上架了Microsoft Store（微软商城），供感兴趣的朋友购买。





售价 3500 美元（国行定价 27,388 元）的这款头戴式设备绝对不便宜，微软为制造，零售和医疗保健行业的专业人员设计了这款产品。





HoloLens 2 搭载了高通公司的骁龙 850 处理器以及第二代定制的全息照相处理单元。它包含 4GB 的 RAM 和 64GB 的 UFS 2.1 存储。它还支持蓝牙 5，Wi-Fi 5 和 USB C 端口。





HoloLens 2 带有 6DoF 跟踪，空间映射和混合现实捕足功能，还支持实时眼动追踪（两个红外摄像机），语音命令，Windows Hello。微软将其设计为适合配戴近视眼镜，因此用户无需将眼镜摘下来即可使用 HoloLens。一次充电即可使用 2-3 小时，并且支持 USB-PD 快速充电。



