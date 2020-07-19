苹果宣布将弃用代码库中的非包容性语言

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据外媒报道，苹果正在努力在其开发者生态系统中弃用非包容性语言，并提出了一项计划，该计划始于今年 6 月的全球开发者大会。





苹果在周四宣布了其开发人员门户网站的更新，称将修改编码术语，以删除或替换 Xcode，平台 API，文档和开源项目中可能被视为种族主义的语言。





据悉，苹果将拒绝长期以来已被广泛使用的“黑 / 白名单”、“主 / 从关系”等涉及种族歧视和其它敏感话题的术语。并敦促开发人员研究 API 的更改并将新语言纳入其各自的项目中。





作为替代，该公司将在开发人员工具中使用更加中性的词汇，比如用“禁止 / 允许列表”（Deny / Allow List）来取代传统意义上的“黑 / 白名单”。在 Xcode 12 的默认 SCM 分支中，“主 / 从关系”的“Master”一词也被近似意义的“Main”给取代。在指代特定的人的时候，“黑色”一词也将被大写。





苹果表示：“随着我们在内部代码库，公共API和开放源代码项目（例如 WebKit 和 Swift）中引入替代品，带有排他术语的开发人员 API 将被弃用。” “我们鼓励您密切监视整个代码库中的弃用警告，并主动转移到平台 SDK 中提供的最新 API。”









编辑于 2020-07-19 10:23:06