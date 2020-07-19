苹果宣布将弃用代码库中的非包容性语言

乔纳森森森 发表于: 07-19 10:22:47
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该计划始于今年6月的WWDC。

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据外媒报道，苹果正在努力在其开发者生态系统中弃用非包容性语言，并提出了一项计划，该计划始于今年 6 月的全球开发者大会。

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苹果在周四宣布了其开发人员门户网站的更新，称将修改编码术语，以删除或替换 Xcode，平台 API，文档和开源项目中可能被视为种族主义的语言。


据悉，苹果将拒绝长期以来已被广泛使用的“黑 / 白名单”、“主 / 从关系”等涉及种族歧视和其它敏感话题的术语。并敦促开发人员研究 API 的更改并将新语言纳入其各自的项目中。


作为替代，该公司将在开发人员工具中使用更加中性的词汇，比如用“禁止 / 允许列表”（Deny / Allow List）来取代传统意义上的“黑 / 白名单”。在 Xcode 12 的默认 SCM 分支中，“主 / 从关系”的“Master”一词也被近似意义的“Main”给取代。在指代特定的人的时候，“黑色”一词也将被大写。

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苹果表示：“随着我们在内部代码库，公共API和开放源代码项目（例如 WebKit 和 Swift）中引入替代品，带有排他术语的开发人员 API 将被弃用。” “我们鼓励您密切监视整个代码库中的弃用警告，并主动转移到平台 SDK 中提供的最新 API。”




编辑于 2020-07-19 10:23:06

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不知道说什么
沙发

那个软件为啥不支持中文

4小时前
来自 iPhone X
Listerian
板凳

Black Lives Matter ✊🏿✊🏾✊🏽

4小时前
来自 iPhone SE
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美味基佬
地板

黑名单/白名单=种族歧视

4小时前
来自 iPhone XS Max
美味基佬
4 楼
引用 @Listerian 的回复

Black Lives Matter ✊🏿✊🏾✊🏽

Wakanda forever !

4小时前
来自 iPhone XS Max
泠刈紫微
5 楼

白左疯了，要不白天夜黑也改了？

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
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绝命毒师007
6 楼

真是莫名其妙 真的感觉黑色人种就是垃圾 世界现代文明和科技没一样是他们的 有什么资格去打破这些本就该存在的平衡 美国现在思想观一味以讨好黑人人种而不断的改变平衡 真的恶心

3小时前
来自 iPhone 11
crazykook
7 楼
大规模文字狱的赶脚
3小时前
来自 威锋网页版
最爱的雪
8 楼
引用 @泠刈紫微 的回复

白左疯了，要不白天夜黑也改了？

世界上有好多事儿都是疯狂的白左折腾的，你还不能说他们，不然他们就会说你歧视，贱人都矫情

3小时前
来自 iPhone 6
bySpeedMAX
9 楼
引用 @泠刈紫微 的回复

白左疯了，要不白天夜黑也改了？

现在我都是白天睡觉晚上拼命干的

2小时前
来自 iPhone XR
lgx87430423
10 楼

一句话，吃饱了撑的

2小时前
来自 iPhone XR