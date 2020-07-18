Blackmagic发布URSA Mini Pro 12K摄影机

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Blackmagic Design 近日发布了能够以 60fps 的速度拍摄 12K RAW 影像的 URSA Mini Pro 12K 摄影机，售价为 9995 美元，约为 69877 元。





官方称，Blackmagic URSA Mini Pro 每帧 8000 万像素，支持新一代色彩科学以及灵活的 Blackmagic RAW 格式。用户可以从 12K 超采得到精细的 8K 和 4K 画面，还能以 60fps 拍摄 12K、以 110fps 拍摄 8K，或者是以高达 220fps 的帧率拍摄 4K Super 16 影像。





URSA Mini Pro 12K 配备可更换的 PL 镜头卡口、内置 ND 滤镜、双 CFast 和 UHS-II SD 卡录机、SuperSpeed USB-C 扩展端口。





值得一提的是，若基于 Blackmagic RAW 编码进行拍摄，你甚至可在笔记本电脑上轻松剪辑素材，这是较其它竞品的一个巨大优势。





最后，URSA Mini Pro 12K 可于即日起在指定经销商处预订。









编辑于 2020-07-18 20:52:13