Moto G9 Play出现在跑分平台：处理器信息未知

乔纳森森森 发表于: 07-18 19:58:02
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媒体推测它可能搭载骁龙660芯片。

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摩托罗拉最近推出了 Moto G 5G Plus，现在该公司可能计划很快推出 Moto G9 系列。最近，Geekbench 平台出现了 Moto G9 Play 的一些规格信息。

 

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在 Geekbench 5 上，摩托罗拉 Moto G9 Play 在单核测试中获得 313 分，在多核测试中获得 1370 分。清单中“主板”中提到了手机的代号为“guamp”。它搭载骁龙芯片，但目前无法确定是哪款处理器。


八核芯片组为 Moto G9 Play 提供了 1.80GHz 的主频。最早在 Geekbench 中发现这款设备的媒体推测它可能搭载骁龙 660 芯片。而前代 Moto G8 Play 则搭载联发科 Helio G70。

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Geekbench 信息进一步揭示了它具有 4GB 的 RAM，并且预装了 Android 10。其他详细信息目前尚不清楚。


去年，摩托罗拉于 10 月与 Moto G8 Plus 一起推出了 Moto G8 Play。因此，有可能最近发现的 Moto G9 Plus 也会与 Moto G9 Play 一起首次亮相。


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Listerian
沙发

好“play”的手机啊。。。跟小米play的操作差不多，可惜不送电话卡

49分钟前
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