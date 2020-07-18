联想宣布拯救者电竞手机将全球首发骁龙865 Plus

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









经过数月的曝光后，联想最终确认将在 7 月 22 日推出其首款电竞智能手机-拯救者电竞手机。





近日联想在其微博上分享了一张新的预告片，其中显示，拯救者电竞手机将成为世界上第一款采用高通骁龙 865 Plus 芯片的智能手机。





该手机将配备一块 6.67 英寸的 AMOLED 屏幕，支持全高清+屏幕分辨率和 144Hz 刷新率。





至于内存配置，预计将配备多达 16GB 的 LPDDR5 RAM 和 512GB 的 UFS 3.1 存储。它将带有一个弹出式的侧面前置摄像头，这是一枚 2000 万像素的传感器。





在背面该设备有望配备 6400 万像素的主摄和 1600 万像素的超广角镜头。电池容量为 5,000mAh，并支持 90W 快速充电技术。





该公司最近透露，这款手机将配备业界最强大的扬声器，双液冷系统和双 X 轴线性马达。最近，联想将该设备称为拯救者电竞手机 Pro。





至于联想是否会推出 Pro 版和标准版两个型号，目前还无法确定。



