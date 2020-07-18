华为计划斥资1000万英镑在英国开三家新店

乔纳森森森 发表于: 07-18 18:22:28
来自 威锋网页版
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目的是使消费者能够与一系列华为产品互动。


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华为已于上月在上海开设了旗舰体验店，近日该公司宣布计划在英国开设三家新的体验店。

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报道指出，华为计划斥资约 1000 万英镑在伦敦和曼彻斯特开设三家店铺。它还将在英国高街开设首批自有品牌的商店。华为表示，将在该地区创造100多个就业机会。


根据华为的计划，第一家商店将于 2020 年 10 月在伦敦的斯特拉特福德伦敦奥林匹克公园开业，随后将在曼彻斯特开设专门的零售空间和服务中心，计划于 2021 年 2 月开业。


而伦敦将有另一家体验店，计划于明年开业。该公司已经在伦敦的温布利设有华为服务中心，该服务中心是在今年 6 月开业的。

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华为表示这些新的“Huawei Experience Stores”的目的是使消费者能够与一系列华为产品互动，包括智能手机，笔记本电脑，平板电脑，耳机，智能手表，健身手环，扬声器等。


官方表示，全新的华为体验店和服务中心在英国开业，显示出华为对英国市场的信心。


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manzjl
沙发

都禁止你的设备了，还帮人家增加就业。

4小时前
来自 iPhone SE2
还是很不错
板凳

送钱都不管用了

4小时前
来自 iPhone 11 Pro
bySpeedMAX
地板

有这钱，补一下做慈善的短板行不行。看看其他大厂的慈善力度

4小时前
来自 iPhone XR
hnxxgwh89
4 楼

好便宜呀一千万英镑就能开三家店！

3小时前
来自 iPhone 11 Pro
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冷笑的泰莱莎
5 楼

热脸贴冷……

3小时前
来自 iPhone XS
bySpeedMAX
6 楼
引用 @hnxxgwh89 的回复

好便宜呀一千万英镑就能开三家店！

接近一亿

3小时前
来自 iPhone XR
decayedapple
7 楼

建立个大学多好，岂不美哉

3小时前
来自 iPhone XS Max
novlong
8 楼

评论区很多言论好搞笑。都以为hw开店不挣钱？

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
查看2条回复
手机锋友fa8hqyu
9 楼
引用 @novlong 的回复

评论区很多言论好搞笑。都以为hw开店不挣钱？

那些都是有头无脑的猪头三，他们就懂张嘴就喷

2小时前
来自 iPhone X
immivip
10 楼

1000W英镑在英国开三家店，怎么都感觉不太够哈

1小时前
来自 iPhone X