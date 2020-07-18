华为计划斥资1000万英镑在英国开三家新店

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华为已于上月在上海开设了旗舰体验店，近日该公司宣布计划在英国开设三家新的体验店。





报道指出，华为计划斥资约 1000 万英镑在伦敦和曼彻斯特开设三家店铺。它还将在英国高街开设首批自有品牌的商店。华为表示，将在该地区创造100多个就业机会。





根据华为的计划，第一家商店将于 2020 年 10 月在伦敦的斯特拉特福德伦敦奥林匹克公园开业，随后将在曼彻斯特开设专门的零售空间和服务中心，计划于 2021 年 2 月开业。





而伦敦将有另一家体验店，计划于明年开业。该公司已经在伦敦的温布利设有华为服务中心，该服务中心是在今年 6 月开业的。





华为表示这些新的“Huawei Experience Stores”的目的是使消费者能够与一系列华为产品互动，包括智能手机，笔记本电脑，平板电脑，耳机，智能手表，健身手环，扬声器等。





官方表示，全新的华为体验店和服务中心在英国开业，显示出华为对英国市场的信心。



