华硕发布迷你主机PN50：锐龙4000移动处理器

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近日华硕发布了一款搭载 AMD 锐龙 4000 移动处理器的迷你主机——PN50，特点是在小巧的体型中提供了令人难以置信的连接特性，很适合在家庭和商业办公环境中使用。





配置方面，其搭载 DDR4-3200MHz 频率的内存，同时由于 Vega 7（集成显卡）的加入，其 GPU 性能也相当不俗，还可轻松连接多达四台 4K 显示器。





外形方面，华硕为 PN50 使用了具有现代设计质感的拉丝铝饰面，使之可无缝融入几乎任何周围环境。这款迷你机的三围为 115 mm x 115 mm x 49 mm，和一本厚书的体积相差无二。





紧凑的外形还能够减少其摆在桌面时的扎眼程度，全速工作 / 闲置状态下也仅产生 34.7 / 21.9 分贝的噪声。





接口方面提供 DP1.4（8K 60Hz 可双 USB-C 聚合实现）、HDMI、USB 3.2 等，支持 Wi-Fi 6，还有 COM、VGA、LAN 等可配置端口，内部预留有 2.5 寸 SATA、M.2 扩展位。





目前暂不清楚这款迷你 PC 的售价以及发售日期。



