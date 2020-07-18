Galaxy Note 20全方位曝光：将采用平面屏设计

乔纳森森森 发表于: 07-18 12:31:24
来自 威锋网页版
965
8
只看作者
外观方面已经一览无遗了。

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)



三星对即将推出的 Galaxy Note 20 机型的细节比较“慷慨”，我们已经看到了 Galaxy Note 20 甚至 Note 20 Ultra 的几次曝光。爆料者 Evan Blass 近来又带来了全方位的曝光，我们几乎看到了 Galaxy Note 20 的所有外观细节。

image

image

从曝光的效果图显示，Note 20 不会像其前代产品那样采用弯曲的屏幕设计，而是将采用完全平面的风格。

image

image

image

Note 20 屏幕将采用打孔设计，该打孔位于屏幕上部的中间区域。在背面，该设备的矩形摄像头模块位于后面板的左上角。该模块包含一个三摄像头组合以及一个 LED 闪光灯。


预计三星将于 8 月份举行的 Galaxy Unpacked 活动期间发布 Galaxy Note 20 系列。这些型号将搭载 Snapdragon 865+ 或 Exynos 992 芯片，并将具有 128GB 的基本存储。


外观方面已经一览无遗了，届时会不会有其它彩蛋呢？


全部回复(8)
只看作者
正序查看 倒序查看
crazykook
沙发
这屏幕弧度与边框弧度差别巨大，设计师就不吐槽吗？
3小时前
来自 威锋网页版
查看1条回复
qq675777552
板凳

感觉背面好老土

2小时前
来自 iPhone X
cybersun
地板
背面应该加上不规则裂纹设计，炸的时候杀伤力大些
2小时前
来自 威锋网页版
查看2条回复
ZHU爺
4 楼

最先玩曲面是三星 最先抛弃曲面也是三星🌝不过讲真曲面现在真的是除了观感好看外一无是处 现在的几款曲面屏手机连曲屏独占的功能都没了 最开始的note edge，s6edge倒是还有特有的功能（虽然很鸡肋🤷🏻），折叠屏个人认为也只会是昙花一现，提升显示质量和高刷新率才是最有意义的

1小时前
来自 iPhone 6S
ZHU爺
5 楼
引用 @cybersun 的回复
背面应该加上不规则裂纹设计，炸的时候杀伤力大些

什么年代了还一直咬着爆炸喋喋不休个不停？这和那些拿着别家的手机刷不买华为不爱国有啥区别？🤢🤮

1小时前
来自 iPhone 6S
Listerian
6 楼
引用 @crazykook 的回复
这屏幕弧度与边框弧度差别巨大，设计师就不吐槽吗？

做成苹果4那样握起来就不舒服了。。

1小时前
来自 iPhone SE
微信z115gyw
7 楼
引用 @cybersun 的回复
背面应该加上不规则裂纹设计，炸的时候杀伤力大些

脑残黑

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
一网住情深
8 楼
外观不如上一代好看了
57分钟前
来自 威锋网页版