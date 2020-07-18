Galaxy Note 20全方位曝光：将采用平面屏设计

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三星对即将推出的 Galaxy Note 20 机型的细节比较“慷慨”，我们已经看到了 Galaxy Note 20 甚至 Note 20 Ultra 的几次曝光。爆料者 Evan Blass 近来又带来了全方位的曝光，我们几乎看到了 Galaxy Note 20 的所有外观细节。





从曝光的效果图显示，Note 20 不会像其前代产品那样采用弯曲的屏幕设计，而是将采用完全平面的风格。





Note 20 屏幕将采用打孔设计，该打孔位于屏幕上部的中间区域。在背面，该设备的矩形摄像头模块位于后面板的左上角。该模块包含一个三摄像头组合以及一个 LED 闪光灯。





预计三星将于 8 月份举行的 Galaxy Unpacked 活动期间发布 Galaxy Note 20 系列。这些型号将搭载 Snapdragon 865+ 或 Exynos 992 芯片，并将具有 128GB 的基本存储。





外观方面已经一览无遗了，届时会不会有其它彩蛋呢？



