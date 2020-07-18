PS5手柄首次正式上手：展示吹气等新特性

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索尼已经正式公布了其下一代主机的外观和配置，而作为游戏体验的核心组成部分，新主机的手柄体验无疑也颇受关注，尤其是 PS5 的手柄较之前也有了关键的升级。





今天 TGA 的节目主持人 Geoff Keighley 在一个全新的名为“夏日游戏节”的活动中首次公开上手了 PS5 手柄 DualSense，并试玩了 PS5 内置游戏《Astro's Playroom》。





在这次的活动中，Keighley 还对比了 PS5 和 PS4 手柄，从图片可以看到，PS5 手柄的个头要比前代手柄更宽更高一些，重量也会更重。此外，他还展示了手柄的触觉反馈、自适应扳机、触摸板、吹气等特性。





而《Astro's Playroom》则是一款让玩家适应 PS5 手柄新特性的游戏，在这款游戏中，玩家将操作 Astro 与他的队员在这款预装在 PS5 上的平台跳跃游戏中逐步了解 DualSense 手柄的新特性，探索游戏中的四个由 PS 主机部件所构成的世界，每个区域都拥有跟 DualSense 手柄相关的创新玩法。



