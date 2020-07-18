这家苹果供应商将进入iPhone生产线：从旧型号开始

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据《日经》（Nikkei Asian Review）报道，苹果供应商立讯精密（Luxshare Precision）已与制造公司纬创资通达成协议，将购买其在中国昆山的其中一家 iPhone 组装厂。





今年早些时候，分析师郭明錤提到，立讯精密可能会从旧型号开始涉足 iPhone 的组装业务。 该公司于 2013 年首次进入苹果供应链，为苹果生产电线和连接器，此后开始涉足 AirPods 和 Apple Watch 的组装。





另一方面，自 2015 年以来，纬创资通就一直是 iPhone 的制造商，并在中国和印度设有工厂。该报告称，苹果已要求纬创资通与立讯精密分享其部分 iPhone 生产专业知识。





据《经济时报》报道，在其他供应链新闻中，苹果最大的制造合作伙伴之一和硕正将业务逐步扩展到印度。



