受疫情影响：今年LG大尺寸OLED面板出货预计仅360万块

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









LG Display 是三星 Display 以外的知名 OLED 供应商之一，该公司在大尺寸 OLED 面板方面表现出色，但是由于冠状病毒流行，预计今年仅出货 360 万块。新的预测比最初估计的 490 万块减少了约 130 万块。





昨天，在通过 Elec 召开的一次会议上，UBI Research 首席执行官 Choong Hoon Yi 爆料称，与最初的预测相比，LG Display 出货的大尺寸 OLED 面板将会减少。





即使当前的数字也仅基于全球电视市场将复苏的假设。如果该公司不能正常运作其位于广州的工厂，则出货量可能会进一步减少至 320 万块。





作为比较，该公司去年出货了 330 万块大尺寸 OLED 面板。在冠状病毒流行之前，韩国分析师预测，到 2020 年其出货量将达到 600 万块。





除了三星和 TCL 外，其余总共 19 家公司也将推出大尺寸 OLED 面板。但是，到目前为止，对 OLED 面板的需求仍然很小。LG 占需求的 60％，其次是索尼的 20％，其余 17 家公司划分剩余的份额。



