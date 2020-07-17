OnePlus Nord相机细节曝光：4800万主摄

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今天早些时候，一加论坛上有一位工作人员发布了一篇新帖子，其中披露了备受期待的 OnePlus Nord 相机模块的规格。





根据该公司的官方论坛帖子显示，OnePlus Nord 的后部将采用四摄像头组合。这位高管表示：“经过几个月的产品计划，内部讨论和测试，我们决定 Nord 有六个摄像头-后置四个，前置两个。”显然，该公司还添加了额外的传感器。





主摄是一个 4800 万像素的索尼 IMX586 传感器，以及一个 800 万像素的超广角镜头，一个 500 万像素的深度传感器和一个微距镜头。主镜头具有较大的 f / 1.75 光圈，并具有光学防抖功能（OIS）。此外，该公司承诺通过软件进行各种微调，以增强摄影过程中的整体体验和效果。





至于前置，双前置摄像头组合中的主要自拍镜头包括一个 3200 万像素的传感器以及一个额外的超广角镜头。正面的广角镜头具有 105°的视野，将有助于拍摄包括多人在内的广角镜头。一加还声称，新的自拍相机将具有“自动利用AI和长时间曝光技术的功能来增加亮度并减少低光下噪点的算法”。





至于 OnePlus Nord 届时的成像效果如何，让我们拭目以待吧。



