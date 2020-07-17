由于规则变更：苹果近期下架了上万款“无版号”的游戏

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本月初，由于规则的变更，苹果从国内的 App Store 中删除了一系列游戏。





据悉，现在所有应用开发商都需要获得监管机构的正式许可-也就是“版号”，才能将其游戏发布到苹果的 App Store 中。以前，可以允许开发人员在等待许可批准的同时上线游戏。今年早些时候的规则更改意味着开发人员现在必须在提交其应用之前获得许可。该更改已于 6 月 30 日生效，苹果的最初反应是冻结无牌开发人员对成千上万手机游戏的更新。





苹果在短短三天内就下架了 4,500 多个游戏，而 AppInChina 的最新数据显示，现在已经下架了 11,000 多个游戏。





“版号”是游戏合规在线上运营的基本依据，其重要程度不言而喻。不过，近年来由于国家对游戏版号的发行渠道有所收紧，游戏企业获批版号的难度逐年加大。根据国家新闻出版署发布的国产网络游戏审批信息，2017 年全年获得版号的游戏数量为 9368 款，2018 年为 2064 款，2019 年只有 1468 款。





此前苹果给游戏开发者发送了一封邮件，通知他们在一个月的“缓冲期”内尽快上传 App Store 内游戏的版号信息。可以预计的是，在接下来的一个月内，将会有更多的游戏被下架。



