三星正在研发 QNED 技术 预计 2021 年量产

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三星显示（Samsung Display）在此前已经宣布在 2020 年末完全结束 LCD 屏幕的生产，转向生产量子点发光二极管（QD-LED）屏幕，此前有报道称三星将会投资 110 亿元投产。不过对于行业龙头三星而言这还远远不够。目前有消息称，他们已经在研究比 QD-LED 更加先进的屏幕。





根据韩媒报道，三星显示有望在 2021 年第二季度开始投资生产搭载 QNED 技术的屏幕。





QNED 屏幕在该领域已不新鲜，但已逐渐成为热门话题。QNED 全称 Quantum Dot Nano Emitting Diode（量子点纳米发光二极管），采用的是与 QD-LED 类似的氧化物 TFT 和量子点彩色滤光片技术，但二者主要区别在于像素材料和像素制造的过程。与现有的显示解决方案相比，QNED 技术有望拥有更出众的对比度、更高的亮度水平、更快的响应时间以及更长的寿命等优点。









根据 UBI Research 的数据，三星显示（Samsung Display）或在 2021 年第 2 季度开始月均生产 3 万块 QNED 面板。该媒体称，若搭载 QNED 面板的电视上市，将对 LG 的 WOLED 面板构成巨大威胁。





但实际上，搭载该屏幕的电视不太可能在明年上市，因为三星显示（Samsung Display）还需要攻破一些技术难点。目前，QNED 的生产成本比 OLED、micro-LED 和 QD-LED 更低，但它的像素制造过程耗时较长，三星目前也正在着力让 QNED 屏幕拥有开启量产的条件。









作为可能接任 QD-OLED 的新兴屏幕技术，QNED 屏幕成为主流还需要几年时间。