HTC或在未来几周内推出入门机型Wildfire E2

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虽然 HTC 的存在感已经大不如前，但这家台湾手机制造商在 2020 年 6 月的收入却呈现激增，这要归功于更新后的手机阵容，包括 Desire 20 Pro 和 U20 5G 旗舰机型。 现在，该公司将通过推出另一款智能手机来刺激其增长。





根据 Google Play Console 上的列表，这次 HTC 将带来一款入门级机型。该型号被列为 HTC Wildfire E2，相关信息显示它采用了 6.2 英寸的 HD+ 水滴屏。搭载联发科的 Helio P22 芯片，配以 4GB RAM 和 64GB 存储。该手机将预装 Android 10，并配备后置指纹传感器。





Google Play Console 的列表还包含了这款设备的正面设计，显示 E20 会在正面挖孔，这也是前置摄像头的位置。





至于其它配置，目前尚无进一步的消息。根据传言，该公司可能会在未来几周内推出 Wildfire E2。去年，HTC 在欧亚经济委员会(EEC)中注册了许多名称，包括 Wildfire E2、Wildfire E2 Plus、Wildfire E3、Wildfire E3 Plus、Wildfire R和Wildfire R Plus。



