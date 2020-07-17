新专利显示苹果正开发新智能电池壳：无需Lightning接口

乔纳森森森 发表于: 07-17 11:35:29
来自 威锋网页版
1640
12
只看作者
该电池壳可以使用两个线圈进行双向无线充电。

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)



据外媒 AppleInsider 报道，苹果正在为 iPhone 智能电池壳开发双向无线充电技术，而且不需要使用 Lightning 接口，这对于日后完全无线化的 iPhone 来说是一项必需的技术。

image

当前的智能电池壳可以通过无线方式给自己充电，但需要使用内置的 Lightning 接口为连接的 iPhone 供电。


在 2019 年 5 月提交并于周四授予苹果的一项专利中发现，苹果正在开发一种智能电池壳，该电池壳可以使用两个线圈进行双向无线充电。


专利显示，该电池壳配备内置电池，可以在电路断开状态下使用第二线圈为连接的设备（iPhone）供电，同时可利用第一线圈为内置电池充电，两者互不影响；而当电路处于闭合状态时即电流同时流过第一和第二线圈时，可直接利用第一线圈接收到的功率为第二线圈连接的设备充电。

image

换句话说，下一代智能电池壳可以抛弃内置的 Lightning 接口，并通过 Qi 无线充电为其连接的设备充电。而且，电池壳将能够以“直通”的方式直接向 iPhone 传输功率，而无需为其自身电池充电。


该专利中描述的细节很引人注目，因为当前的智能电池壳仅包含一个线圈，并依靠 Lightning 为设备充电。


全部回复(12)
只看作者
正序查看 倒序查看
未本末
沙发
怎么边充电边打游戏
5小时前
来自 威锋网页版
查看1条回复
麥爹
板凳
引用 @未本末 的回复
怎么边充电边打游戏

我也在想

5小时前
来自 iPhone XS Max
akudna1984
地板
得了吧，mophie了解一下？都用了好几年了。
5小时前
来自 威锋网页版
查看1条回复
卑鄙的o我
4 楼
这类型电池壳冷门的原因：外形设计丑陋，电池容量太低，售价高昂！
5小时前
来自 威锋网页版
poilkk
5 楼
还是先解决无线充电功率过低的问题吧，等提高到20W以上的时候，再使用吧
5小时前
来自 威锋网页版
任e逍遥
6 楼
直接做个smart connector不是更简单么，何必要无线充电……
4小时前
来自 威锋网页版
CMCLs
7 楼
引用 @akudna1984 的回复
得了吧，mophie了解一下？都用了好几年了。
苹果智能电池壳贵有贵的道理，耐用度和适配度不谈，最大的优势就是用这个智能电池壳手机会优先用电池壳里的电量，这样就极大降低了手机内部电池的损耗，请问你的mophie 可以做到吗。
4小时前
来自 威锋网页版
szskylsf
8 楼

换个手机这个充电壳就没用了

f

3小时前
来自 iPhone XS Max
blueych
9 楼
还是多花点精力突破电池的续航瓶颈吧。当电池可以半年不用充电了，这些什么充电宝的都拜拜了。
3小时前
来自 威锋网页版
查看1条回复
hccfg
10 楼

全部用无线方式充电充电转换效率太低了吧 就目前一千五还是一千七的容量在经过无线充损耗不知道正真能用到多少

1小时前
来自 iPhone 11