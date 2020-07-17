新专利显示苹果正开发新智能电池壳：无需Lightning接口

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据外媒 AppleInsider 报道，苹果正在为 iPhone 智能电池壳开发双向无线充电技术，而且不需要使用 Lightning 接口，这对于日后完全无线化的 iPhone 来说是一项必需的技术。





当前的智能电池壳可以通过无线方式给自己充电，但需要使用内置的 Lightning 接口为连接的 iPhone 供电。





在 2019 年 5 月提交并于周四授予苹果的一项专利中发现，苹果正在开发一种智能电池壳，该电池壳可以使用两个线圈进行双向无线充电。





专利显示，该电池壳配备内置电池，可以在电路断开状态下使用第二线圈为连接的设备（iPhone）供电，同时可利用第一线圈为内置电池充电，两者互不影响；而当电路处于闭合状态时即电流同时流过第一和第二线圈时，可直接利用第一线圈接收到的功率为第二线圈连接的设备充电。





换句话说，下一代智能电池壳可以抛弃内置的 Lightning 接口，并通过 Qi 无线充电为其连接的设备充电。而且，电池壳将能够以“直通”的方式直接向 iPhone 传输功率，而无需为其自身电池充电。





该专利中描述的细节很引人注目，因为当前的智能电池壳仅包含一个线圈，并依靠 Lightning 为设备充电。



