全新 Apple 三里屯今日开业，你会去打卡吗？

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从第一次提出零售店的概念以来，苹果已经在全球开设了超过 500 家 Apple Store，而最新的一家是于今天 10 点在北京开业的全新「Apple 三里屯」。









作为十二年前中国首家 Apple Store 的延续，全新 Apple 三里屯坐落在与旧址相邻的三里屯太古里开放广场，不仅面积扩大为前身的两倍，而且还成为国内首家采用多种先进技术的苹果零售店：全新 Apple 三里屯拥有首次在中国零售店配备的集成式太阳能阵列。这个位于屋顶的太阳能阵列将为下方的零售店供电，使其与 Apple 在全球的所有场所设施一样，完全使用可再生能源。









此外，全新 Apple 三里屯还采用了多种来自全国各地的工艺原料，例如店内频繁出现的玻璃幕墙是在厦门制作完成的；店面铺设的巴东芝麻白花岗岩地面来自山东省；西侧的露台则种植着北京市树国槐。

















从 2008 年开业至今，Apple 三里屯已经接待了超过 2200 万名访客，相当于北京常住人口数量，店内员工也由最初的 52 位 扩大到了如今的 185 位，他们也将从今天开始继续在全新的三里屯 Apple Store 为访客提供各类服务。





按照 Apple Store 的新规划，Apple 三里屯也设立了多个全新的零售店设计，既有举行各种 Today at Apple 现场活动的「Forum 互动坊」，也有「Viewing Gallery 景廊」和「 Boardroom 商谈室」，前者是一个位于店内上层、可为访客提供极佳视野的观景点，后者则是让本地公司和创业者可以与 Apple 团队商谈，获得个性化的建议和指导的场所。









从最初在苹果园区建立的「秘密模拟商店」以来，苹果已经向世界证明了「零售店将是品牌最强有力的实体表达」，商店风格也沿袭了苹果产品的特点：有趣、简单、时髦、有创意，在时尚与令人生畏之间拿捏得刚刚好。无论每一个步入 Apple Store 的访客是否接触过苹果产品，这里都会是他们步入苹果生态的最佳场所。





编辑于 2020-07-17 13:22:45