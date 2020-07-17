罗技发布带触控板的 iPad Pro 键盘：起售价约合 1120 元

mfflremy 发表于: 07-17 11:43:35
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相对实惠的选择。

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今天，罗技正式发布适配 iPad Pro 的全新「Logitech Folio Touch」键盘，售价相对亲民。


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这是罗技首个为 iPad Pro 设计的带触控板的键盘，此前罗技曾为 iPad 2019、iPad Air 和 iPad Pro 10.5 英寸设计过带触控板的键盘「Logitech Combo Touch」并已经在官网上架。Logitech Folio Touch 的发布，为部分用户提供了一种除苹果妙控键盘外的实惠选项。


设计上，Folio Touch 和此前发布的 Combo Touch 相近，同样是全包裹设计并带有一个类似人造革材质的键盘，在保护壳的后面还有一个可调节的支架可供用户在不同使用场景下进行调整。罗技宣称该键盘可有四种使用场景，分别为「输入模式」 、「素描模式」、 「观影模式」 和「阅读模式」 。


image「素描模式」 


至于触控板的大小，目测 Folio Touch 和苹果妙控键盘接近。


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Folio Touch 加入了背光键盘支持，并且会自动根据光线调节，用户也可以根据需求在键盘上进行调节，晚上使用同样无虞。Folio Touch 使用 Smart Connector 与 iPad Pro 进行配对，不需要担心键盘供电的问题。


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Folio Touch 还有为 Apple Pencil 或自家的 Crayon 提供放置的区域，可以将笔放在机身旁的笔套内，也可以将 Apple Pencil 放在机身磁吸区域，键盘在顶部预留了空缺。



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售价方面，Logitech Folio Touch 起售价 159.99 美元（ 2018/2020 iPad Pro 11 英寸），约合人民币 1120 元，而 12.9 英寸版本售价暂时未知。


如果觉得妙控键盘太贵，Logitech Folio Touch 说不定是一个不错的选择。




编辑于 2020-07-17 13:26:36

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scapen
沙发

没有充电接口

5小时前
来自 iPhone XS Max
guduxingzhe999
板凳

看试用结果

5小时前
来自 iPhone 7 Plus
害羞的小天使
地板

罗振宇，罗永浩，罗技，我总是分不清

5小时前
来自 iPhone XS
tiddeng
4 楼

桌面形态应该不去妙控键盘，但是移动形态应该比妙控键盘舒服，更人性化，就是不知道重量对比怎样

4小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
查看1条回复
酱一酱
5 楼

让ipad 变成surface的样子.

4小时前
来自 iPhone 11
手机锋友xa4vv9b
6 楼
感觉一体化程度不高，苹果键盘只占底板一块支撑区域，这个键盘需要更多的区域空间，靠背后的板子支撑，也没有充电接口，不过性价比还是不错的
4小时前
来自 威锋网页版
仰望45度的角
7 楼
我买个机械键盘不香吗
3小时前
来自 威锋网页版
blueych
8 楼
感觉有点多余，本来支持触控的屏幕离这么近了，用手直接点不是更快吗？
3小时前
来自 威锋网页版
421467465
9 楼

一直在模仿

3小时前
来自 iPhone XS Max
rroonndd
10 楼

等评测

2小时前
来自 iPhone 7