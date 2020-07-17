罗技发布带触控板的 iPad Pro 键盘：起售价约合 1120 元

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今天，罗技正式发布适配 iPad Pro 的全新「Logitech Folio Touch」键盘，售价相对亲民。









这是罗技首个为 iPad Pro 设计的带触控板的键盘，此前罗技曾为 iPad 2019、iPad Air 和 iPad Pro 10.5 英寸设计过带触控板的键盘「Logitech Combo Touch」并已经在官网上架。Logitech Folio Touch 的发布，为部分用户提供了一种除苹果妙控键盘外的实惠选项。





设计上，Folio Touch 和此前发布的 Combo Touch 相近，同样是全包裹设计并带有一个类似人造革材质的键盘，在保护壳的后面还有一个可调节的支架可供用户在不同使用场景下进行调整。罗技宣称该键盘可有四种使用场景，分别为「输入模式」 、「素描模式」、 「观影模式」 和「阅读模式」 。





「素描模式」





至于触控板的大小，目测 Folio Touch 和苹果妙控键盘接近。









Folio Touch 加入了背光键盘支持，并且会自动根据光线调节，用户也可以根据需求在键盘上进行调节，晚上使用同样无虞。Folio Touch 使用 Smart Connector 与 iPad Pro 进行配对，不需要担心键盘供电的问题。









Folio Touch 还有为 Apple Pencil 或自家的 Crayon 提供放置的区域，可以将笔放在机身旁的笔套内，也可以将 Apple Pencil 放在机身磁吸区域，键盘在顶部预留了空缺。













售价方面，Logitech Folio Touch 起售价 159.99 美元（ 2018/2020 iPad Pro 11 英寸），约合人民币 1120 元，而 12.9 英寸版本售价暂时未知。





如果觉得妙控键盘太贵，Logitech Folio Touch 说不定是一个不错的选择。









编辑于 2020-07-17 13:26:36