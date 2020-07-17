索尼宣布7月28日举行发布会：推出A7S3相机

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昨天晚上，索尼中国官方宣布将在 7 月 28 日晚 10 点举行新品线上发布会，发布万众期待的索尼 A7S3 相机。根据官方提供的海报来看，此次发布会的关键词为焕新和专注，看来索尼很有可能通过全新的硬件，进一步提升相机的拍摄体验。





据之前外媒报道，他们已经确定索尼即将推出的新相机命名为 A7S3 ，搭载了 1200 万像素 CMOS，主打视频功能。外媒指出索尼 A7S3 没有过热限制，也没有 29 分 59 秒的默认记录制时间限制。





根据命名来看，索尼 A7S3 就是 A7S2 的后续升级机型。索尼 A7S3 除了将采用全新设计的 1200 万像素全画幅堆栈式 CMOS 外，传感器还具备高读出速度，还可以实现 4K/120fps 10位 4：2：2 或全高清 1080P/240fps 的机内录制。





据悉，索尼 A7S3 的外观也将采用与索尼 A7R4 相机类似的设计。



