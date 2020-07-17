庆祝世界表情日：苹果将增加包括珍珠奶茶在内的Emoji

乔纳森森森 发表于: 07-17 10:42:17
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给我来一杯珍珠奶茶。

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每年 7 月 17 日是世界表情日，为了庆祝这一节日，苹果分享了即将发布的 2020 年表情符号 Emoji 的预览，这些表情符号将添加到 iPhone，iPad 和 Mac 中。

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2020 发布的这些表情符号将是 Emoji 13 更新中的一部分，包括了珍珠奶茶、捏指手势、回旋镖、跨性别符号、渡渡鸟、海狸、皮纳塔、套娃、硬币、心脏、肺、忍者和墨西哥粽等。


该更新还具有 55 种性别和肤色，以及新的包含性别的表情符号，可以替代性别版本，例如带有面纱的人和穿着燕尾服的人，而不是当前的男女选项。


除了新设计的表情符号外，拟我表情也增加了新配饰和形象，并且更新后的面部和肌肉结构让表情更加自然。


以上更新内容都将于今年秋季随 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 的免费软件更新一起推出。


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小米总裁CEO雷军
沙发

苹果在表情的路上越走越远……

6小时前
来自 iPhone 6S Plus
手机锋友538kr6d
板凳

前几天oppo发布120w快充，威锋有人说这功能不实用，今天苹果这表情推出是不是很实用😇😇😇

6小时前
来自 iPhone 8
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淋淋
地板
引用 @手机锋友538kr6d 的回复

前几天oppo发布120w快充，威锋有人说这功能不实用，今天苹果这表情推出是不是很实用😇😇😇

快充是牺牲电池寿命的 emoji除了占用几K的内存之外有坏处？？

5小时前
来自 iPhone X
张大先c
4 楼
引用 @淋淋 的回复

快充是牺牲电池寿命的 emoji除了占用几K的内存之外有坏处？？

你就像个瓜娃子样，跪久了起不来了？
5小时前
来自 威锋网页版
手机锋友538kr6d
5 楼
引用 @淋淋 的回复

快充是牺牲电池寿命的 emoji除了占用几K的内存之外有坏处？？

真的是牛逼。。。。

4小时前
来自 iPhone 8
isycool
6 楼
塔马利（西班牙語：tamal[1]，纳瓦特尔语：tamalli[2]），又译达玛尔[3]、墨西哥粽[4]，是中部美洲的传统食品。由马萨或面团（通常基于玉米的淀粉）包裹在玉米壳或香蕉叶的外皮中蒸熟，外皮在吃之前丢弃。塔马利可以填以肉、奶酪、水果、蔬菜、辣椒或任何根据口味提前作好的食物。塔马利起源于公元前8000到5000年的中部美洲。[5]阿兹特克和玛雅文明，以及在他们之前的奥美卡和托尔特克文明，用塔马利作为便携的食品，往往用以供应军队，也可以为猎人和旅行者携带。在中部美洲，因其历史上的语言多样性导致塔马利出现了很多不同的词，其中许多词仍然在使用。因塔马利与中国的粽子非常相似，所以在汉字文化圈常译作墨西哥粽[4]。
3小时前
来自 威锋网页版
isycool
7 楼
皮納塔（西班牙語：Piñata），是一種紙糊的容器，其內裝滿玩具與糖果，於節慶或生日宴會上懸掛起來，讓人用棍棒打擊，打破時玩具與糖果會掉落下來。皮納塔的造型多樣化，最常見的樣子是小驢子。
3小时前
来自 威锋网页版
isycool
8 楼
珍珠奶茶：湾湾首创，火遍整个亚洲甚至全球。
3小时前
来自 威锋网页版
isycool
9 楼
捏指手势 具体有什么内涵？有谁知道吗？
3小时前
来自 威锋网页版
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宅一生
10 楼
引用 @isycool 的回复
捏指手势 具体有什么内涵？有谁知道吗？
捏七别扒
3小时前
来自 威锋网页版