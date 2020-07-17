庆祝世界表情日：苹果将增加包括珍珠奶茶在内的Emoji

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每年 7 月 17 日是世界表情日，为了庆祝这一节日，苹果分享了即将发布的 2020 年表情符号 Emoji 的预览，这些表情符号将添加到 iPhone，iPad 和 Mac 中。





2020 发布的这些表情符号将是 Emoji 13 更新中的一部分，包括了珍珠奶茶、捏指手势、回旋镖、跨性别符号、渡渡鸟、海狸、皮纳塔、套娃、硬币、心脏、肺、忍者和墨西哥粽等。





该更新还具有 55 种性别和肤色，以及新的包含性别的表情符号，可以替代性别版本，例如带有面纱的人和穿着燕尾服的人，而不是当前的男女选项。





除了新设计的表情符号外，拟我表情也增加了新配饰和形象，并且更新后的面部和肌肉结构让表情更加自然。





以上更新内容都将于今年秋季随 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch 的免费软件更新一起推出。



