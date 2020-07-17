早高FENG：微软确认Xbox One X/S数字版停产/趣头条App在各大应用市场下架

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▎微软确认 Xbox One X/S 数字版停产





由于即将推出次世代新主机，微软近日确认 Xbox One X 和 Xbox One S 全数字版主机停产，目前仅剩下带有光驱的 Xbox One S 主机仍在生产中。一名微软发言人向外媒 The Verge 表示：“随着我们通过 Xbox Series X 进入未来，我们正在采取停产 Xbox One X 和 Xbox One S 全数字版这一正常举措。Xbox One S 将继续在全球范围内生产和销售。”Xbox Series X 将于今年圣诞节假期时发售。





▎又有诺基亚新机现身网络





近日，一款型号为 TA-1274 的诺基亚手机在 FCC 上被发现，虽然列表中并没有透露太多关于这款手机的信息，但列出的电池容量是 4380mAh。值得注意的是，一款型号为 TA-1277 的诺基亚手机也被发现出现在 FCC 上，电池容量也是如此。遗憾的是，目前关于诺基亚 TA-1274 的其他信息并不多，但我们希望今后能发现更多的信息。





▎趣头条 App 在各大应用市场下架





昨晚的“315晚会”点名了不少企业，其中就包括趣头条 App。据新浪方面消息，被 315 点名之后，趣头条目前已在各大安卓应用商店下架。对于下架一事，趣头条回应：已紧急排查相关问题，已安装用户不影响使用。昨天晚上，央视播出的 315 晚会报道趣头条平台屡现违规广告，“套户”黑产业链浮出水面。针对虚假广告的问题，趣头条今晚回应：已迅速成立广告生态治理专项工作组，正在对平台涉及的广告进行全平台彻查，一旦发现相关问题，坚决严厉清查和封禁。并称高度重视平台的广告内容生态管理，对于监督和批评，将会负责到底。





▎银河航天卫星超级工厂将落户江苏





据澎湃新闻报道，银河航天卫星超级工厂即将落户江苏南通，具备日均生产一颗以上卫星产能。7 月 16 日，南通市经济技术开发区与卫星互联网企业银河航天（北京）科技有限公司（下称“银河航天”）签署战略合作框架协议。根据协议，银河航天将在南通建设对标国际先进水平、以卫星超级工厂为核心的卫星互联网研发、制造及运营基地。卫星超级工厂建成后，将具备日均生产超过一颗卫星的量产能力，推动卫星低成本量产。



