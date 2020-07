早高FENG：微软确认Xbox One X/S数字版停产/趣头条App在各大应用市场下架

>>>2020 苹果教育优惠来袭,购买就送 AirPods!社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋!点击进入苹果教育商店。(注意:若威锋 App 端无法直接点开链接,请尝试长按)









▎微软确认 Xbox One X/S 数字版停产





由于即将推出次世代新主机,微软近日确认 Xbox One X 和 Xbox One S 全数字版主机停产,目前仅剩下带有光驱的 Xbox One S 主机仍在生产中。一名微软发言人向外媒 The Verge 表示:“随着我们通过 Xbox Series X 进入未来,我们正在采取停产 Xbox One X 和 Xbox One S 全数字版这一正常举措。Xbox One S 将继续在全球范围内生产和销售。”Xbox Series X 将于今年圣诞节假期时发售。





▎又有诺基亚新机现身网络





近日,一款型号为 TA-1274 的诺基亚手机在 FCC 上被发现,虽然列表中并没有透露太多关于这款手机的信息,但列出的电池容量是 4380mAh。值得注意的是,一款型号为 TA-1277 的诺基亚手机也被发现出现在 FCC 上,电池容量也是如此。遗憾的是,目前关于诺基亚 TA-1274 的其他信息并不多,但我们希望今后能发现更多的信息。





▎趣头条 App 在各大应用市场下架





昨晚的“315晚会”点名了不少企业,其中就包括趣头条 App。据新浪方面消息,被 315 点名之后,趣头条目前已在各大安卓应用商店下架。对于下架一事,趣头条回应:已紧急排查相关问题,已安装用户不影响使用。昨天晚上,央视播出的 315 晚会报道趣头条平台屡现违规广告,“套户”黑产业链浮出水面。针对虚假广告的问题,趣头条今晚回应:已迅速成立广告生态治理专项工作组,正在对平台涉及的广告进行全平台彻查,一旦发现相关问题,坚决严厉清查和封禁。并称高度重视平台的广告内容生态管理,对于监督和批评,将会负责到底。





▎银河航天卫星超级工厂将落户江苏





据澎湃新闻报道,银河航天卫星超级工厂即将落户江苏南通,具备日均生产一颗以上卫星产能。7 月 16 日,南通市经济技术开发区与卫星互联网企业银河航天(北京)科技有限公司(下称“银河航天”)签署战略合作框架协议。根据协议,银河航天将在南通建设对标国际先进水平、以卫星超级工厂为核心的卫星互联网研发、制造及运营基地。卫星超级工厂建成后,将具备日均生产超过一颗卫星的量产能力,推动卫星低成本量产。