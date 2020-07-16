realme推出125W智慧闪充：3分钟“回血”33%

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realme 今天宣布推出 125W 快速充电技术，并称之为 realme 125W 智慧闪充。





该公司声称，125W 智慧闪充技术可在 3 分钟内为 4,000mAh 电池充电 33％，整个充满也仅需 20 分钟左右。为了达到这一充电速度，realme 使用了并联三电荷泵快充技术。





采用突破性三路充电解决方案，三个电荷泵同时降压，最大化提升充电功率，并且能够有效分散热量。与此同时，支持 125W 智慧闪充的设备将采用多极耳双 6C 电芯，双管齐下，最终实现超高功率的充电功能。





新的充电系统采用倒装芯片结构，可缩短 C 型端口之间的电流路径并减少热源。它还采用了具有高导热效率的超薄 VC 均热板，可以在过程中快速吸收和分散热能。





根据 realme 的说法，将系统与导热胶和多层大面积石墨片相结合，充电过程中的平均温度将不会超过 40 摄氏度。





125W 智慧闪充的宗旨不只是为自家设备提供支持，同时还拥有丰富的兼容性，支持更多的快充协议，而且还能为笔记本等大功率设备进行快充，一个充电器就能满足多种充电需求。最高支持 125W PPS 协议快充，65W PD 协议快充以及 36W QC 协议快充。除了对快充协议的支持外，125W 智慧闪充同时对全球电压进行了适配，覆盖 100V-240V 超宽电压，满足 125W 高功率输出需求。









编辑于 2020-07-16 20:53:55