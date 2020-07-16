新消息：搭载苹果处理器的MBP和MBA年底发布

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根据 DigiTimes 今天的一份新报道，苹果将在 2020 年底发布其首款基于 ARM（自家处理器）的 13 英寸 MacBook Pro 和 MacBook Air。





据悉，台湾的供应链将从今年第三季度开始为下一代 MacBook 运送背光单元（BLU）和其他组件。





由于苹果计划在今年年底之前发布由 Apple Silicon 支持的 13 英寸 MacBook Pro 和 MacBook Air，消息人士预计，2020 年 MacBook 的总出货量将达到 1600-1700 万台。





在 6 月的 WWDC 上，苹果正式宣布其 Mac 电脑将从 Intel x86 过渡到自家的 Apple Silicon 芯片。苹果表示，计划在今年年底之前交付首台 Apple Silicon Mac，并在大约两年内完成从 Intel 的过渡。

据报道，苹果将严重依赖台积电所提供的用于 Mac 的 ARM 芯片。消息人士称，台积电将使用 5nm 制程技术为 Mac 制造苹果的定制芯片，到 2021 年上半年仍将小批量生产，但产量将在明年下半年大幅增长。





而消息称 ASMedia 是苹果基于 ARM Mac 的另一家供应商，而 ASMedia 还将为新款 Mac 提供 USB 控制器。



