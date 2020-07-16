新消息：搭载苹果处理器的MBP和MBA年底发布

乔纳森森森 发表于: 07-16 20:34:06
来自 威锋网页版
2062
10
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这么说今年可以看到两款ARM Mac？

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根据 DigiTimes 今天的一份新报道，苹果将在 2020 年底发布其首款基于 ARM（自家处理器）的 13 英寸 MacBook Pro 和 MacBook Air。

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据悉，台湾的供应链将从今年第三季度开始为下一代 MacBook 运送背光单元（BLU）和其他组件。


由于苹果计划在今年年底之前发布由 Apple Silicon 支持的 13 英寸 MacBook Pro 和 MacBook Air，消息人士预计，2020 年 MacBook 的总出货量将达到 1600-1700 万台。


在 6 月的 WWDC 上，苹果正式宣布其 Mac 电脑将从 Intel x86 过渡到自家的 Apple Silicon 芯片。苹果表示，计划在今年年底之前交付首台 Apple Silicon Mac，并在大约两年内完成从 Intel 的过渡。

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据报道，苹果将严重依赖台积电所提供的用于 Mac 的 ARM 芯片。消息人士称，台积电将使用 5nm 制程技术为 Mac 制造苹果的定制芯片，到 2021 年上半年仍将小批量生产，但产量将在明年下半年大幅增长。


而消息称 ASMedia 是苹果基于 ARM Mac 的另一家供应商，而 ASMedia 还将为新款 Mac 提供 USB 控制器。


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ZHU爺
沙发

就一款的话那就全系A14X，而且得考虑入门级市场，8999起，8+256，合情合理

但是要是有两款根据苹果的尿性就极有可能现款Air的继任者会用A12Z ，7999起

然后A14X的MacBook，13999起，等等党输的一败涂地😂

昨天 20:50
来自 iPhone 6S
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SUB_MIST
板凳
引用 @ZHU爺 的回复

就一款的话那就全系A14X，而且得考虑入门级市场，8999起，8+256，合情合理

但是要是有两款根据苹果的尿性就极有可能现款Air的继任者会用A12Z ，7999起

然后A14X的MacBook，13999起，等等党输的一败涂地😂

我猜测会用独立设计的芯片，命名也会改
昨天 21:26
来自 威锋网页版
魔域封印
地板

又在作死了，这是要和牙膏厂拜拜的节奏，黑果用户在新硬件和引导出来前最终可能停留在bigsur上

昨天 21:37
来自 iPhone 6S
lf1mwu
4 楼

真乃好消息。万分的期待。

昨天 21:46
来自 iPhone XS Max
gzsdome
5 楼

surface一出那时苹果已经有计划走平板电脑一体化模式了，只是当时系统没优化好，5年内你们将看到苹果的surface。

昨天 22:16
来自 iPhone XS Max
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害羞的小天使
6 楼
引用 @gzsdome 的回复

surface一出那时苹果已经有计划走平板电脑一体化模式了，只是当时系统没优化好，5年内你们将看到苹果的surface。

你知道最大的问题是什么吗，照苹果在MacBook上那个镀膜的尿性，你触摸的油脂会导致镀膜迅速脱落的，除非苹果有新技术，或者放弃镀膜

昨天 23:25
来自 iPhone XS
舞夜疯
7 楼
引用 @gzsdome 的回复

surface一出那时苹果已经有计划走平板电脑一体化模式了，只是当时系统没优化好，5年内你们将看到苹果的surface。

小心呵护，用心爱抚，必要时可以放在神坎上供奉。

昨天 23:30
来自 iPhone 11 Pro
kencruish
8 楼

第一代适水温，观察观察

2小时前
来自 iPhone 8 Plus
任e逍遥
9 楼
引用 @ZHU爺 的回复

就一款的话那就全系A14X，而且得考虑入门级市场，8999起，8+256，合情合理

但是要是有两款根据苹果的尿性就极有可能现款Air的继任者会用A12Z ，7999起

然后A14X的MacBook，13999起，等等党输的一败涂地😂

苹果肯定不会用A12Z的，大概率来说应该是全新处理器系列，airpro使用完全相同的处理器设计（至少是同代），只是air锁核而已。

2小时前
来自 iPhone 11 Pro
手机锋友c4nvymr
10 楼
引用 @ZHU爺 的回复

就一款的话那就全系A14X，而且得考虑入门级市场，8999起，8+256，合情合理

但是要是有两款根据苹果的尿性就极有可能现款Air的继任者会用A12Z ，7999起

然后A14X的MacBook，13999起，等等党输的一败涂地😂

等等党从未失手
5分钟前
来自 威锋网页版