骁龙875G芯片曝光：预计2021年第一季度发布

乔纳森森森 发表于: 07-16 19:13:42
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此次曝光的还有一系列其它高通芯片。

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高通最近发布了最新的旗舰芯片组-骁龙865 Plus，顾名思义它是该公司去年推出的骁龙865 SoC 的升级版本。


现在，该公司正准备推出其下一代旗舰芯片组：可能命名为骁龙875。尽管高通尚未正式承认这一点，但曝光的未来芯片发展计划已经揭示了一些信息。

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微博用户@手机晶片达人分享了一张图片，展示了高通公司即将推出的芯片产品计划。它揭示了骁龙662 和骁龙460 SoC 将在今年第四季度推出。


此外，更受关注的骁龙875G 和骁龙435G 将于 2021 年第一季度发布。除此之外，预计骁龙735G 将于明年第一季度或第二季度推出。


有趣的是，列表中缺少标准版本的骁龙875 SoC。如果该公司计划推出这款芯片，那么预计高通将在今年 12 月宣布。


曝光图表明，骁龙875G 和骁龙735G 是高通的旗舰和中端芯片，定于 2021 年推出。它们均采用三星的 5nm EUV 工艺制造，可将性能提高 10％，并将功耗降低 20％。

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高通有望在即将到来的骁龙875G 芯片中使用 Cortex X1 Super Core + Cortex A78 Large Core 的组合，从而为安卓设备带来更强大的性能。


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vlovebb
沙发
沙发！不错，看看性能如何，不要发热太大就行！
昨天 19:37
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小虫天蝎
板凳
高通表示：向奇异果学习，875不急， 我们还有865 Plus+、865 Plus++
昨天 19:56
来自 威锋网页版
BYFANS
地板

在我苹果之下，都是辣鸡！

昨天 20:38
来自 iPhone X
明天要更好
4 楼

垃圾货还整天报道国外的垃圾芯片，国内再差也要支持国内！

昨天 21:15
来自 iPhone X
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xaboo
5 楼
引用 @明天要更好 的回复

垃圾货还整天报道国外的垃圾芯片，国内再差也要支持国内！

国产有吗？华为麒麟只够自己用，其他国产手机只能选高通，联发科差那么点意思。

昨天 21:49
来自 iPhone 8 Plus
kelude008
6 楼
嗯。。。看这个时间表 如果是真的话 代表高通的新一代芯片要比往年发布的晚？ 毕竟一票安卓旗舰要跟着高通的芯片节奏走的
59分钟前
来自 威锋网页版