新款MagicBook Pro锐龙版发布：4699元起

乔纳森森森 发表于: 07-16 19:03:37
来自 威锋网页版
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分为R5和R7两个版本。

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荣耀今天在国内正式推出了 MagicBook Pro 2020 锐龙版，作为去年同名型号的后继产品，锐龙 R5 和锐龙 R7 版本的价格分别为 4699 元人民币和 5199 元人民币。

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全新的 MagicBook Pro 2020 锐龙版搭载 7nm 的 AMD Ryzen 5 4600H 和 Ryzen 7 48000H 处理器。遗憾的是，这两种版本都没有专用的 GPU。


为了降低热量，笔记本配备了鲨鱼鳍式双风扇 2.0，该风扇以 5800 rpm的速度旋转，它们与双热管配对以在设备运行应用时进行散热。


两款机型都只有一个存储版本，带有 16GB 双通道的 DDR4 RAM 和 512GB PCIe NVMe SSD。屏幕方面，笔记本配备了一块 16.1 英寸 FHD（1080p）LCD 面板，具有 100％sRGB色域，90％的屏占比，顶部和侧面采用 4.9mm 边框，底部边框较大达到 14.6mm。

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这款笔记本的尺寸为 369 x 234 x 16.9mm，重量为 1.7kg。其他功能包括内置在键盘中的弹出式相机，环绕声，莱茵认证的低蓝光，配备了 1 个 USB Type-C（支持 65W 快速充电）接口，3 个 USB 3.2 Gen 1 接口，HDMI 2.0、3.5mm 耳机插孔，指纹传感器和支持华为多屏协作。


新款 MagicBook Pro 2020 锐龙版将于 7 月 30 日首销，感兴趣的朋友不妨关注一下。



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宅一生
沙发
又是高仿苹果？深圳企业的基因。
昨天 19:05
来自 威锋网页版
绣林小镇
板凳

麻B以为是苹果笔记本慌忙点进来

昨天 19:30
来自 iPhone 6S Plus
查看1条回复
VenenoTiger
地板

继续机海战术

昨天 19:36
来自 iPhone XS
泠刈紫微
4 楼
取名都这么山寨，真是靠山吃山
昨天 20:13
来自 威锋网页版
BYFANS
5 楼

不是视网膜屏，没有独立gpu，竞争力何在？

昨天 20:29
来自 iPhone X
tai1985
6 楼

刚觉有打macbook的擦边球，辣🐔

昨天 21:02
来自 iPhone 11
老李的李
7 楼

垃圾华为，华为垃圾。

昨天 21:05
来自 iPhone 7
dreamop
8 楼
引用 @绣林小镇 的回复

麻B以为是苹果笔记本慌忙点进来

我也是

昨天 22:59
来自 iPhone X