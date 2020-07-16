新款MagicBook Pro锐龙版发布：4699元起

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荣耀今天在国内正式推出了 MagicBook Pro 2020 锐龙版，作为去年同名型号的后继产品，锐龙 R5 和锐龙 R7 版本的价格分别为 4699 元人民币和 5199 元人民币。





全新的 MagicBook Pro 2020 锐龙版搭载 7nm 的 AMD Ryzen 5 4600H 和 Ryzen 7 48000H 处理器。遗憾的是，这两种版本都没有专用的 GPU。





为了降低热量，笔记本配备了鲨鱼鳍式双风扇 2.0，该风扇以 5800 rpm的速度旋转，它们与双热管配对以在设备运行应用时进行散热。





两款机型都只有一个存储版本，带有 16GB 双通道的 DDR4 RAM 和 512GB PCIe NVMe SSD。屏幕方面，笔记本配备了一块 16.1 英寸 FHD（1080p）LCD 面板，具有 100％sRGB色域，90％的屏占比，顶部和侧面采用 4.9mm 边框，底部边框较大达到 14.6mm。





这款笔记本的尺寸为 369 x 234 x 16.9mm，重量为 1.7kg。其他功能包括内置在键盘中的弹出式相机，环绕声，莱茵认证的低蓝光，配备了 1 个 USB Type-C（支持 65W 快速充电）接口，3 个 USB 3.2 Gen 1 接口，HDMI 2.0、3.5mm 耳机插孔，指纹传感器和支持华为多屏协作。





新款 MagicBook Pro 2020 锐龙版将于 7 月 30 日首销，感兴趣的朋友不妨关注一下。







