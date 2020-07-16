国家电影局：低风险地区电影院于 7 月 20 日恢复开放营业

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7 月 16 日，国家电影局发布《国家电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》，其中提到「低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 20 日有序恢复开放营业」，这也意味着从年初开始已经停工半年的电影行业将在本周日迎来重启。









在《通知》中，国家电影局表示电影院要坚持「分区分级原则」，恢复营业的区域仅限于低风险地区，中高风险地区暂不开放营业。一旦从低风险地区调整为高风险地区，要严格执行疫情防控规定，及时按要求暂停营业。





此外，开放营业的电影院只允许采用网络实名预约，无接触方式售票，并且实行交叉隔座售票，保证陌生观众间隔 1 米以上，每场上座率不超过 30%，控制观影时间，每场不超过两个小时，影厅内原则上禁止饮食。





对于首批上映的影片，预计各大院线将于本周陆续推出排期表，其中早期复工放映的影片可能以重映影片为主。









据此前传闻，复工初期的影片将分为三大类：第一类，由国产片和买断片（进口片）组成；第二类，历年经典进口大片；第三类，就是真正的新片了。





此前，中国电影股份有限公司向全国院线发放了第一批重映影片，分别是《中国合伙人》《狼图腾》《战狼2》《流浪地球》与《何以为家》，而华纳也曾经在今年 3 月宣布《哈利·波特》系列的首部作品《哈利·波特与魔法石》全新 4K 修复 3D 版将于内地公映，这部电影曾于 2002 年初在内地公映，还有《星际穿越》《复仇者联盟》系列《这个杀手不太冷》等影片也有望在国内复映。









至于新片，今年春节档期宣布推迟上映的《唐人街探案 3》《夺冠》等国产影片，以及诺兰的暑假大片《信条》也有望定档。





编辑于 2020-07-16 14:05:55