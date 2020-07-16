紫光展锐发布智能手表新芯片：超低功耗架构设计

乔纳森森森 发表于: 07-16 13:00:43
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使用台积电的28nm HPC+工艺。

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紫光展锐（UNISOC）近日发布了一款用于智能手表的新芯片-UNISOC W307，它具有很多功能，包括集成的 4G 多模式调制解调器。

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据说 UNISOC W307 建立在台积电的 28nm HPC+ 工艺之上，是基于“超低功耗架构设计”的产品。这家芯片制造商表示，其封装面积比上一代缩小了 30％，从而改善了性能，连接性，智能性和功耗。


该处理器的其他功能还包括高清视频通话，亚米级高精度定位以及高度集成的 4G 全网络。


至于这款处理器何时会出现在商用设备中，以及哪个品牌会率先使用目前尚未有确切的消息。


UNISOC 的芯片组往往用于诺基亚，小米，海信和等品牌的各种产品中。 例如，在上个月发布的小米儿童手表 4C 中可以找到其 UNISOC 8521W 的芯片。


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su47
沙发
28nm 还要找台积电做？中芯不是去年号称14nm已经量产，而且28nm产能过剩么？
2小时前
来自 威锋网页版
狮子座的流星雨
板凳

我堂堂大天朝要7纳米起步的！28纳米太侮辱我们的实力了！实话告诉你们，我们看不上，这点破事让台积电玩去吧！

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
根本不行
地板

紫光这种垃圾也就买别人的过时淘汰的技术罢了

1小时前
来自 iPhone XR