紫光展锐发布智能手表新芯片：超低功耗架构设计

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紫光展锐（UNISOC）近日发布了一款用于智能手表的新芯片-UNISOC W307，它具有很多功能，包括集成的 4G 多模式调制解调器。





据说 UNISOC W307 建立在台积电的 28nm HPC+ 工艺之上，是基于“超低功耗架构设计”的产品。这家芯片制造商表示，其封装面积比上一代缩小了 30％，从而改善了性能，连接性，智能性和功耗。





该处理器的其他功能还包括高清视频通话，亚米级高精度定位以及高度集成的 4G 全网络。





至于这款处理器何时会出现在商用设备中，以及哪个品牌会率先使用目前尚未有确切的消息。





UNISOC 的芯片组往往用于诺基亚，小米，海信和等品牌的各种产品中。 例如，在上个月发布的小米儿童手表 4C 中可以找到其 UNISOC 8521W 的芯片。



