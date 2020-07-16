小米推出和梅赛德斯AMG合作的电动滑板车

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小米在昨晚召开的全球生态产品发布会上发布了不少新品，其中包括了一款电动滑板车。





这其实是米家电动滑板车的例行升级，但不同的是，这一次，小米找来了传奇梅赛德斯-AMG Petronas F1 车队合作，推出了一款特别版的米家电动滑板车 Pro 2。





梅赛德斯-AMG 车队亚太地区品牌副总裁 Chris Church 表示：“非常高兴能将梅赛德斯 F1 的体验带给我们的粉丝们。像我们一样，小米致力于不断的创新，我们很高兴与他们合作，将其旗舰产品小米米家电动滑板车 Pro 2 的新版本推向市场。”





回到产品本身，小米米家电动滑板车 Pro 2 进行了多项改进，其中一项改进是 45 公里的续航里程，而最高时速可以达到 25 公里/小时。踏板车可以轻松爬上 20%的斜坡，非常适合日常通勤。





滑板车还具有内置的 LCD 屏幕，使骑手可以查看和控制各种参数，以提供便利，无障碍的骑行体验。该显示屏可帮助用户快速查看实时速度，选择骑行模式，连接到蓝牙，甚至监控前照灯状态。





售价方面，小米米家电动滑板车 Pro 2 售价 499 欧元（约合人民币 3980 元）。



