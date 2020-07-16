小米推出和梅赛德斯AMG合作的电动滑板车

乔纳森森森 发表于: 07-16 12:02:47
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小米在昨晚召开的全球生态产品发布会上发布了不少新品，其中包括了一款电动滑板车。

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这其实是米家电动滑板车的例行升级，但不同的是，这一次，小米找来了传奇梅赛德斯-AMG Petronas F1 车队合作，推出了一款特别版的米家电动滑板车 Pro 2。


梅赛德斯-AMG 车队亚太地区品牌副总裁 Chris Church 表示：“非常高兴能将梅赛德斯 F1 的体验带给我们的粉丝们。像我们一样，小米致力于不断的创新，我们很高兴与他们合作，将其旗舰产品小米米家电动滑板车 Pro 2 的新版本推向市场。”

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回到产品本身，小米米家电动滑板车 Pro 2 进行了多项改进，其中一项改进是 45 公里的续航里程，而最高时速可以达到 25 公里/小时。踏板车可以轻松爬上 20%的斜坡，非常适合日常通勤。


滑板车还具有内置的 LCD 屏幕，使骑手可以查看和控制各种参数，以提供便利，无障碍的骑行体验。该显示屏可帮助用户快速查看实时速度，选择骑行模式，连接到蓝牙，甚至监控前照灯状态。


售价方面，小米米家电动滑板车 Pro 2 售价 499 欧元（约合人民币 3980 元）。


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iPhone玩机达人
沙发

价格翻一倍，这很奔驰

3小时前
来自 iPhone 11 Pro
琦帅86
板凳

很早就想买了，但无奈滑板只能普通代步，要是联名助力自行车就好了🤩

3小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
阿懦
地板

漏油不？

2小时前
来自 iPhone 8
mackey880215
4 楼

这和目前的pro有啥区别？所有功能都一样。就是加了一个标志。贵了1000多块钱？

2小时前
来自 iPhone XS Max
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刀枪不入188
5 楼
引用 @mackey880215 的回复

这和目前的pro有啥区别？所有功能都一样。就是加了一个标志。贵了1000多块钱？

贴了个奔驰标 奔驰还分利润呢

2小时前
来自 iPhone XS Max
Mike3927
6 楼

我去，笑死了。下次我跟兰博基尼合作出个婴儿车

2小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
阿西吧啦鸡
7 楼

这么说 我也买得起了？

2小时前
来自 iPhone XS
狮子座的流星雨
8 楼

哇！只要4000元只要4000元！你买不了吃亏，你买不了上当，4000元就可以轻松拥有梅赛德斯奔驰车标加持的小米助理车！赶紧来吧！轻松进入奔驰人生💥🚴‍♀️💥

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
李冬妮
9 楼

换个角度想想，奔驰如果不跟小米合作出个踏板车，不得卖上万啊！还得感谢小米！

1小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
lidatou
10 楼
smile这价格，我买1个小米PRO的~~然后网上淘个奔驰标岂不是更加好！！！！
1小时前
来自 威锋网页版