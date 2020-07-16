LG推出了一款有史以来最小的蓝牙低功耗模块

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)









LG Innotek(LG 旗下的材料及组件公司)于近日宣布推出一款创新产品–一种用于物联网设备的新型蓝牙低功耗（BLE）模块。





这不是第一个投放到市场的蓝牙低功耗（BLE）模块，但使它如此引人注目的是它是有史以来最小的。该模块的尺寸仅为 6mm x 4mm，仅为前一代型号的 75％。





尺寸的减小并不意味着性能的下降，LG Innotek 优化了性能，因为新芯片的性能比现有产品提高了 30％。性能的提高归功于 LG 差异化的 RF 信号设计技术，该技术为 LG 提供了在密闭空间内填充20多个组件的能力。这些组件包括通信芯片，电阻器，电感器等。





LG 表示，无论智能手机与 IoT 设备之间是否存在障碍，该设计也将有助于消除信号干扰。





此外，新芯片还采用了低功耗技术，为开发人员和制造商提供了更多的工作空间。随着物联网设备变得越来越小，市场对通信模块的尺寸和性能有了更高的期望。



