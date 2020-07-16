苹果发布macOS 10.15.6：解决USB配件失去连接的问题

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苹果今天发布了 macOS Catalina 10.15.6 正式版，这是 2019 年 10 月发布的‌ macOS Catalina‌ 操作系统的第六次正式更新。‌‌macOS Catalina‌‌ 10.15.6 是一个免费更新，可以使用系统偏好设置应用程序中的更新功能从 Mac App Store 下载。





在 Beta 版测试期间，‌在 macOS Catalina 10.15.6 中没有发现新功能，但此更新添加了旧金山，湾区，洛杉矶，休斯顿和纽约市的本地 Apple News 报道，此外还引入了 Apple News 新闻通讯的每日定制功能。当然，这些功能仅限美区用户使用。





苹果公司表示，此更新还解决了某些 USB 鼠标和触控板可能失去连接的问题，还提高了安全性和稳定性。具体更新日志为：





新增了在兼容 HDR 的 Mac 笔记本电脑上优化视频流播放的选项以提高电池续航能力。

修复了安装软件更新后电脑名称可能更改的问题。

解决了某些 USB 鼠标和触控板可能失去连接的问题。





macOS 10.15.6 估计是 Big Sur 到来之前的最后一次大更新了，接下来苹果将会把重心放在下一代的操作系统上了。



