苹果 AppleCare+ 按月付服务新增三国：加拿大、澳洲和日本

＞＞＞2020 苹果教育优惠来袭，购买就送 AirPods！社区晒单更有机会赢价值万元「AJ1 倒钩」潮鞋！点击进入苹果教育商店。(注意：若威锋 App 端无法直接点开链接，请尝试长按)





苹果近日拓宽了 AppleCare+ 服务收费按月支付的支持国家，其中包括加拿大、澳大利亚和日本，这些国家的用户将可以通过每月支付的方式为 iPhone、iPad 和 Apple Watch 购买 AppleCare+ 服务。





此前该服务是美国用户独享。





目前，加拿大、澳大利亚和日本的在线商店并未提供按月支付 AppleCare+ 选项，但苹果官网的 AppleCare+文件内已经添加了上述国家，并会在随后上线。









AppleCare+ 按月支付 2019 年 9 月份推出，它让有意愿购买 AppleCare+ 但舍不得一次性支付全额的用户提供了一个额外的选项，有 24 期和 36 期（仅供 Apple Watch Hermes）可选，用户每月只需支付微薄费用即可享受 AppleCare+ 服务，这可能会让很多用户选择购买。





在购机时全额购买了 AppleCare+ 的用户，还可以使用按月支付的方式为爱机继续购买 AppleCare+ 服务。













编辑于 2020-07-16 15:09:30