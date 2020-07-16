苹果向开发者和AppleSeed测试者发布Safari 14 Beta

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苹果本周向开发人员及部分 AppleSeed 测试人员提供了 Safari 14 Beta 版，该测试版与公开 Beta 版不同，仅向受邀请的用户提供。





Safari 14 是 macOS Big Sur 内置的新版 Safari。它引入了自定义选项，使人们可以选择墙纸和起始页选项，而且它更快，更省电。





此更新包括一个“隐私报告”选项，该选项提供了有关为跨站点跟踪目的而阻止您对概要文件进行分析的跟踪器摘要，并且具有内置的翻译功能。





Safari 14 监视保存在 iCloud 钥匙串中的密码，并向人们发出有关数据泄露的警报，并且它包括对在某些网站上使用扩展程序的支持。





装有 macOS Big Sur 的开发人员已经可以使用 Safari 14，苹果的实验性 Safari Technology Preview 浏览器也具有 Safari 14 的功能，但是本周发布的版本为尚未升级到 Big Sur 的开发人员也提供了 Safari 14。





Beta 版也是运行 macOS Mojave 的开发人员访问 Safari 14 功能的唯一途径，因为“ Safari 技术预览版”现在仅限于 macOS Catalina 和 macOS Big Sur。





苹果计划在不久的将来向公众 Beta 测试人员发布 macOS Big Sur 的公开 Beta，这将为更多人提供 Safari 14 的试用。



