Twitter遭比特币黑客大规模入侵：Apple未能幸免

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今日凌晨，国外社交媒体 Twitter 遭黑客入侵，他们盗取了各类政商名流的帐号以发布有关比特币的诈骗推文，苹果官方帐号也未能幸免。













“我们将回馈社区，我们支持比特币，相信你也支持！所有发给我们的比特币将会返还给你双倍。只在接下来的30分钟内有效！” 这个「苹果官方」 写道。













值得一提的是，此前苹果官方 Twitter 并不发布任何内容，只保留了在发布会或广告之前的提醒功能。





很显然这个消息是假的，发送给该账户的比特币并不会返还，只是一个骗局。截至目前，该黑客已经接收了超过 12 个比特币的转账，价值超 11 万美元。而比特币交易所 Coinbase 已经阻止其用户向该账户地址汇款。





实际上，除了苹果官方账号外，前美国总统巴拉克·奥巴马、特斯拉 CEO 埃隆·马斯克、亚马逊 CEO 杰夫·贝佐斯、微软 CEO 比尔·盖茨等个人账户均被黑客入侵，所有被入侵的账号都发出了类似的一条推文。









目前，苹果官方 Twitter 已经删除了此推文。基于被入侵的帐号均是知名用户，该黑客很可能利用了 Twitter 的安全漏洞。而 Twitter 官方已经在紧急处理，并且会在随后提供一次更新以修复安全漏洞。Twitter 股价也因此次黑客事件下跌了超过 3%。









编辑于 2020-07-16 10:32:30