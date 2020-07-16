早高FENG：苹果推出Apple News音频版服务/英特尔9月2日办线上活动

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▎苹果推出 Apple News 音频版服务





据外媒报道，苹果推出了 Apple News+ 精选专题报道的音频版本--这是一档由 Apple News 编辑主持的每日音频新闻简报，另外这家公司还开始在特定地区带来地方新闻精选。从周三开始，Apple News将制作音频故事，由专业人士播报。苹果表示，它们是由《Esquire》、《Essence》、《Fast Company》、《GQ》、《纽约杂志》、《体育画报》、《时代》、《名利场》、《时尚》和《连线》出版的一些最好的专题报道和长篇文章发展而来的。美国的 Apple News+ 用户现在可以收听音频新闻。









▎小米在海外发布电视棒





在本周三召开的全球生态产品发布会上，小米电视棒正式登场。和亚马逊的 Fire TV Stick 类似，新款小米电视棒是一款便携式的流媒体设备，可通过 HDMI 端口和电视连接，播放 Netflix、Amazon Prime 和 Disney Hotstar+ 的资源。该小米电视棒的国际市场零售价格为 39.99 欧元（约合 319.11 元）。正如此前谣传的信息，该电视棒采用四核 Cortex A53 处理器(谷歌 Play Store 设备目录上说是 1.2GHz 的Amlogic AMLS805Y)，拥有 1GB 的内存和 8GB 的内置存储。





▎Zoom发布远程办公触屏设备





疫情期间许多人不得不在线办公，Zoom 近日就推出了一款集 Zoom 软件于一身的通信设备，在简单的触摸界面中就能随时参加会议。该设备被称为 Zoom for Home - DTEN ME，由合作伙伴 DTEN 生产。它由一个独立的 27 英寸屏幕组成，配备了 3 个为高分辨率视频而设计的广角摄像头和 8 个麦克风。界面设计为方便使用 Zoom 的常用功能。它允许任何 Zoom 用户为他们的视频会议、电话通话、交互式白板批注部署个人协作设备，所有你想在 Zoom 上做的事情，你都可以用一个专门的专用设备来完成。DTEN 设备的价格为 599 美元，约 4186 元，与现有的 Zoom 许可证一起使用。





▎英特尔 9 月 2 日办线上活动





据国外媒体报道，当地时间周三芯片制造商英特尔透露今年 9 月 2 日举办的活动会有“大动作”，届时可能会发布第 11 代 CPU 芯片。英特尔向媒体成员发布关注此日期的预告信息，届时公司将通过虚拟活动展示“英特尔将如何突破工作以及保持联系的界限。”在此次活动上，英特尔可能会推出第 11 代 Tiger Lake 处理器。公司于今年早些时候在 CES 上首次展示了这种 10 纳米制程的新一代处理器。预计 Tiger Lake 将以英特尔第 11 代处理器的形式发布，仅限于笔记本电脑，并包括新的 Xe 图形架构。



