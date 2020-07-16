iOS 13.6 正式推送：现在可以将 iPhone 当作车钥匙用了

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苹果于今天凌晨正式推送了 iOS 13.6、iPadOS 13.6、watchOS 6.2.8 等多个系统的正式版更新。









本次升级的重点在于新增了对 CarKey 数字车钥匙的支持，同时「健康」应用还加入了新的症状类别，并修复了多个 BUG，具体的更新细则如下：





▎数字车钥匙：

通过 iPhone 解锁和启动兼容的车辆以及锁车

通过 iCloud 安全移除丢失设备上的数字钥匙

通过 iMessage 信息轻松共享数字钥匙

共享车钥匙时基于特定个人资料授予驾驶员完整或受限的驾驶权限

电量预留可让您在 iPhone 电池耗尽最长五小时内还可解锁和启动车辆





▎健康：

“健康” App 中增加了新的症状类别，包括从“经期跟踪”记录的症状

可记录新的症状，如发烧、发冷、咽喉痛或咳嗽，并与第三方 App 共享





▎本更新还包括错误修复和其他改进：

新增的设置可让您选择接入无线局域网时是否将更新自动下载至设备

解决了从 iCloud 云盘同步数据时可能导致 App 无响应的问题

修复了可能导致 eSIM 上数据漫游启用时仍显示为停用的问题

修复了来自萨斯喀彻温省的部分电话的归属地显示为美国的问题

解决了通过无线局域网通话打电话时可能导致音频中断的问题

修复了部分 iPhone 6S 和 iPhone SE 设备无法注册无线局域网通话的问题

解决了可能导致连接了某些第三方硬件键盘时软件键盘意外显示的问题

修复了可能导致日文硬件键盘错误映射为美式键盘的问题

解决了辅助触控启用时访问“控制中心”的稳定性问题

为管理员提供了将指定域从始终打开 VPN 连接的流量中排除的机制





除了 iOS、iPadOS、watchOS、tvOS，苹果还推送了 macOS 10.15.6，国区主要包含了多项改进，并提升了系统的安全性和稳定性，具体包括：





新增了在兼容 HDR 的 Mac 笔记本电脑上优化视频流播放的选项以提高电池续航能力

修复了安装软件更新后电脑名称可能更改的问题

解决了某些 USB 鼠标和触控板可能失去连接的问题





编辑于 2020-07-16 10:07:55